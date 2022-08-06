遊華府慶56年婚 威州夫婦白宮外公園遭雷擊雙亡

4日傍晚華府的拉法葉公園有四人遭雷擊，其中三人喪生，包括一對慶祝結婚56周年的威斯康辛州老夫婦，另一人情況危急。圖為緊急救護車輛和人員在聚集白宮和拉法葉公園之間的賓夕法尼亞大道。(美聯社)

威斯康辛州的泰勒夫婦遠道至華府 慶祝結婚56周年，但是4日晚遇上一場暴風雨，不僅掃了遊興，更奪走了兩人的性命。

白宮 外的拉法葉公園(Lafayette Park) 4日晚間發生雷擊意外，四人慘遭雷擊，其中三人不治身亡，一人仍在搶救中，生命情況危急；根據警方消息，其中兩名死者為來自威斯康辛州76歲的詹姆斯·穆勒(James Mueller)與75歲的唐娜·穆勒(Donna Mueller)夫婦；另一名29歲男性死者與傷者身分未公布。

白宮發言人尚皮耶(Karine Jean-Pierre)於聲明中表示：「我們為拉法葉公園發生雷擊後悲劇性的生命損失感到哀痛。我們的心與失去至親的家庭同在，並且為仍在奮戰中的傷者祈禱。」

華府消防與緊急醫療服務局(D.C. Fire and EMS)於推特發布貼文說明經過，雷擊發生於美東時間晚間7時左右，兩名成年男性與成年女性遭受雷擊，全數送往醫院搶救，四人皆受到危及生命的重傷。

發言人馬吉歐羅(Vito Maggiolo)表示特勤局(Secret Service)與公園警察(U.S. Park Police)人員在現場目睹雷擊意外，在消防與緊急醫療人員抵達前立即施予急救。

穆勒夫婦的姪女透露兩人到華府慶祝56周年結婚紀念日，「他們是高中情侶，他們規畫在華府的一整套行程，今天他們本來應該在維農山莊(Mount Vernon，喬治·華盛頓故居)。」

姪女不清楚穆勒夫婦選擇到華府度假的原因，但表示唐娜是一個「不斷學習的人」。

唐娜是一名退休 教師，在當地的家具店工作，詹姆斯也已退休，有自己的灰泥板事業。夫婦倆共有五名子女、十個孫子，以及四個曾孫，家庭關係緊密。

姪女說：「唐娜熱愛家庭聚會，他們幾周前才為即將結婚的兒子舉辦訂婚派對。他們倆人願意為了家人或朋友做任何事。」「他們是一對非常恩愛的夫妻，兩人非常、非常注重家庭，我想每個人都還處於震驚中，並需要一些隱私。」

根據國家氣象局消息，4日當晚華府與周邊區域正處於嚴重雷雨警報。