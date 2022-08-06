遊華府慶56年婚 威州夫婦白宮外公園遭雷擊雙亡
威斯康辛州的泰勒夫婦遠道至華府慶祝結婚56周年，但是4日晚遇上一場暴風雨，不僅掃了遊興，更奪走了兩人的性命。
白宮外的拉法葉公園(Lafayette Park) 4日晚間發生雷擊意外，四人慘遭雷擊，其中三人不治身亡，一人仍在搶救中，生命情況危急；根據警方消息，其中兩名死者為來自威斯康辛州76歲的詹姆斯·穆勒(James Mueller)與75歲的唐娜·穆勒(Donna Mueller)夫婦；另一名29歲男性死者與傷者身分未公布。
白宮發言人尚皮耶(Karine Jean-Pierre)於聲明中表示：「我們為拉法葉公園發生雷擊後悲劇性的生命損失感到哀痛。我們的心與失去至親的家庭同在，並且為仍在奮戰中的傷者祈禱。」
華府消防與緊急醫療服務局(D.C. Fire and EMS)於推特發布貼文說明經過，雷擊發生於美東時間晚間7時左右，兩名成年男性與成年女性遭受雷擊，全數送往醫院搶救，四人皆受到危及生命的重傷。
發言人馬吉歐羅(Vito Maggiolo)表示特勤局(Secret Service)與公園警察(U.S. Park Police)人員在現場目睹雷擊意外，在消防與緊急醫療人員抵達前立即施予急救。
穆勒夫婦的姪女透露兩人到華府慶祝56周年結婚紀念日，「他們是高中情侶，他們規畫在華府的一整套行程，今天他們本來應該在維農山莊(Mount Vernon，喬治·華盛頓故居)。」
姪女不清楚穆勒夫婦選擇到華府度假的原因，但表示唐娜是一個「不斷學習的人」。
唐娜是一名退休教師，在當地的家具店工作，詹姆斯也已退休，有自己的灰泥板事業。夫婦倆共有五名子女、十個孫子，以及四個曾孫，家庭關係緊密。
姪女說：「唐娜熱愛家庭聚會，他們幾周前才為即將結婚的兒子舉辦訂婚派對。他們倆人願意為了家人或朋友做任何事。」「他們是一對非常恩愛的夫妻，兩人非常、非常注重家庭，我想每個人都還處於震驚中，並需要一些隱私。」
根據國家氣象局消息，4日當晚華府與周邊區域正處於嚴重雷雨警報。
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