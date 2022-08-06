賓州民宅失火 義消救火飆淚…10罹難者全是親人

賓州內斯佩克5日凌晨一棟民宅發生大火，火舌迅速吞沒全屋，最後造成七名成人和三名兒童死亡。圖為工作人員準備拆除失火房屋。(美聯社)

賓州 內斯佩克(Nescopeck)5日凌晨一棟民宅發生大火，火舌迅速吞沒全屋，最後造成七名成人和三名兒童死亡；最早趕來救火的一名義務消防員驚愕地發現，罹難者全是他的親人，其中包括他的兒子女兒和三名孫兒在內。

賓州警方在新聞發布會上表示，警方大約在凌晨2點30分接獲火警報案，緊急救援人員到達後，發現已有人死亡，屋內有一些人安全逃離。目前警方正對這起火災悲劇進行刑事調查。在火災中喪生的兒童年齡分別為五歲、六歲和七歲，年紀最大的罹難者是79歲。

最早趕到現場救火的內斯佩克義務消防員貝克(Harold Baker)告訴當地媒體，10名罹難者分別是他的兒子、女兒、岳父、姊夫、嫂嫂、三個孫子和另外兩名親戚。貝克說，屋裡其實還有13條狗，但他沒有說明是否有狗倖存。

貝克指出，最初報案者提供的地址是附近住家，當消防車接近火場時，他立即明白那就是他家人的住所。貝克說：「我們的車子在街角一拐彎，我一看就知道那是什麼房子。我們停下來，看到整個地方完全陷入火海。我們試圖靠近，我卻沒有辦法進去救他們。」

貝克指出，他的兒女只是去那裡拜訪他們的姑姑和叔叔，他們家有游泳 池可以游泳。當時有14人住在屋裡。其中一人出去送報紙，另有三人逃出。

當局指出，基於貝克與受害者的關連，他已暫時解除消防職責。

鄰居們則表示，在看到房屋前廊迅速被火舌吞噬前，曾先聽到巨大爆裂或爆炸聲。還有人說，聽到一名年輕人在家門口尖叫，「他們都死了。」

賓州警方表示，他們正在訪談倖存者並進行「複雜的刑事調查」。