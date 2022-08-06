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涉性醜聞波及劇組 凱文史貝西判賠「紙牌屋」製片3090萬

編譯洪毅／綜合5日電
知名演員凱文史貝西因捲入性醜聞，導致其影集「紙牌屋」損失嚴重；洛杉磯郡高等法院判決，史貝西應賠償製片方3090萬元的損失。(美聯社)
知名演員凱文史貝西因捲入性醜聞，導致其影集「紙牌屋」損失嚴重；洛杉磯郡高等法院判決，史貝西應賠償製片方3090萬元的損失。(美聯社)

知名男星凱文史貝西(Kevin Spacey)因捲入性醜聞，導致其主演的影集「紙牌屋」(House of Cards)損失高達數千萬元；洛杉磯郡高等法院4日判決，史貝西應該要賠償製片方3090萬元的損失。

2017年時，凱文史貝西遭多人指控性騷擾，若這些指控屬實，代表其犯行為長年且受害者眾多，惟遭史貝西堅決否認；此醜聞讓當時當紅的「紙牌屋」製片方MRC大亂，第六季劇情必須全部改寫，13集也縮水為8集，損失慘重。

事實上，一名參與凱文史貝西性醜聞案的仲裁員在處理此糾紛時，曾認定MRC等製片方因為凱文史貝西的性醜聞，導致製片方損失3090萬元；這讓製片方決定向史貝西求償。

凱文史貝西的律師團對此表示，將史貝西排除在紙牌屋第六季之外，係製片方進行內部調查之前所為，也在劇組人員因內部調查啟動而出面指控之前，因此不能稱其為違約；律師們還說，製片方的損失與史貝西的行為沒有直接關係。

但是法官雷卡納(Mel Red Recana)在判決中指出，凱文史貝西及其律師團無法證明此調查程序是否已經結案，也無法證明由仲裁員提出的製片方損失金額為「全然無理」，故認定仲裁員的損失金額試算合理，3090萬元應由史貝西償付。

凱文史貝西的性醜聞案，部分指控已經撤銷，近期在英國倫敦則有另一案件將開庭審理，在該案中，史貝西被控十多年前在擔任舊維克劇場(Old Vic)擔任藝術總監時性騷擾三名男性，史貝西堅持自己無罪。

性騷擾 裁員 劇場

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