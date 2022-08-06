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特斯拉撞死騎士 NHTSA調查：自駕遇機車可能不停

編譯孫梁／綜合5日電
7月24日凌晨在猶他州德雷波鎮的15號州際公路，一輛Model 3型特斯拉車追撞一輛哈雷摩托車。特斯拉車的駕駛說開啟了自動駕駛儀，但沒看見前方騎士，後者當場死亡。(美聯社)
7月24日凌晨在猶他州德雷波鎮的15號州際公路，一輛Model 3型特斯拉車追撞一輛哈雷摩托車。特斯拉車的駕駛說開啟了自動駕駛儀，但沒看見前方騎士，後者當場死亡。(美聯社)

國家公路交通安全管理署(NHTSA)在調查上月的兩起特斯拉車撞車事故，兩輛特斯拉車都是開啟自動駕駛儀在夜間行駛中撞上摩托車，也都造成人員死亡。NHTSA認為，啟用部分自動駕駛功能的特斯拉車遇到摩托車時可能不會停下，可能成為道路安全的新危險。

NHTSA說，撞摩托車的兩輛特斯拉車都啟用了部分自動駕駛輔助功能，未來採集更多數據後可能進行道路試驗，以檢視是否會撞上停在路上的試驗用車輛。NHTSA還在調查750多件特斯拉車的無故煞車停駛投訴。

第一起撞上摩托車的是Model Y型特斯拉車，7月7日凌晨4時47分許發生在加州河濱市(Riverside)的91號公路，摩托車騎士當場喪命。州警在調查特斯拉車的自動駕駛儀是否有效。

第二起是Model 3型特斯拉車追尾一輛哈雷摩托車，7月24日凌晨1時9分發生在猶他州德雷波鎮(Draper)15號州際公路。猶他州稱，特斯拉車司機說開啟了自動駕駛儀，但沒看見前方騎士，34歲的摩托車手安布里(Landon Embry)當場死亡。

維權組織的非營利自動安全中心主任布魯克斯(Michael Brooks)呼籲召回特斯拉車的自動駕駛儀，因為該設備不能識別摩托車、緊急車輛和行人。他說：「自動駕駛儀顯然無法正常工作，不符合預期，威脅無辜的路人。」

NHTSA自2016年以來調查了39起可能使用自動駕駛儀的撞車事故，其中30起涉及到特斯拉車，造成19人死亡。

布魯克斯批評NHTSA雖在繼續調查但沒採取行動，司機誤以為自動駕駛儀可保護自己與他人，但結果卻是事與願違。

特斯拉車的雷達取消後，行駛期間主要是靠照相機與電腦的儲存資料。安全維權組織認為，少了雷達導致在黑暗環境的視野降低。

特斯拉公司認為，靠自動駕駛儀和全自動駕駛都不能做到自動行駛，還必須準備隨時人為駕駛。

NHTSA新任局長克里夫(Steven Cliff)說，他們在加深對自動駕駛車風險的了解，以決定哪些法規可有效保護駕駛和路人，但聯邦政府目前沒有關於自動駕駛車和部分駕駛功能車的法規。

特斯拉 猶他州 加州

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