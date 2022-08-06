高田氣囊爆炸奪命 全美第19例

日本高田公司(Takata)產製的安全氣囊充氣機再傳爆炸致死事件，迄今全美已增至19例、全球則已有28件。

當局稱，佛羅里達州一位開著福特(Ford)2006年客貨兩用皮卡車Ford Ranger的司機上個月在彭薩科拉附近發生車禍 ，車禍本屬輕微卻造成死亡；安全氣囊充氣裝置爆開，23歲男性駕駛喪生。

全國公路交通安全管理署(National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA)4日稱，正在調查事故細節。

每當車子碰撞，高田產品便藉助硝酸銨爆開、為安全氣囊充氣，該化學物質暴露在空中水氣與反覆高溫下變得更易揮發，其爆裂足可炸開金屬罐、噴出的碎片會傷及乘客或駕駛人。

這類潛在危險引發美國史上汽車 產品最大規模召回，迄今至少召回6700萬具充氣機。全球約召回1億個；除美國外，澳洲、馬來西亞都有駕駛人因此喪生。

根據佛州 公路巡邏隊報告，新近事故發生在7月7日下午6點左右，一輛福特皮卡撞到前車後氣囊爆開，司機受傷而死亡。佛州公路巡邏隊一警官向 NHTSA 投訴，稱司機「因駕駛員側邊安全氣囊爆開」而遭致命傷害，當場死亡。

2016年1月，福特在美、加召回2004至2006年份約39萬1000輛車更換駕駛側氣囊充氣機。

一系列召回導致高田破產、遭刑事指控，最後被中資汽車零件供應商百利得收購。