我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

刺激日本的代價？中國飛彈落入EEZ與日本「遺憾砲」

亞洲行最後一站 裴洛西：此行絕非想改變台海現狀

席納瑪改口 力挺降低通膨法案 過關機率大增

編譯盧炯燊／綜合4日電
參院多數黨領袖舒默宣布，預定6日將就「降低通膨法案」進行表決。(美聯社)
參院多數黨領袖舒默宣布，預定6日將就「降低通膨法案」進行表決。(美聯社)

參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)4日宣布，6日下午將就「降低通膨法案」(Inflation Reduction Act)展開投票，這項預算折中法案將改革稅法、因應氣候變遷；整個立法程序可能要耗去周末24個小時以上；不過，在原本不願表態的亞利桑納州民主黨籍國會參議員席納瑪(Kyrsten Sinema)4日晚間表示願支持該法案後，法案應可過關。

舒默與民主黨聯邦參議員曼欽(Joe Manchin)7月27日達成削減通膨法案，被視為總統拜登削減通膨法案「重建美好未來法案」(Build Back Better Act)的縮水版。

舒默與曼欽在達成協議時聲稱，削減通膨法包括提高公司稅、減少國家赤字、投資能源技術與降低處方藥成本，未來十年牽涉金額達7390億元。協議之能夠達成，在於把拜登「重建美好未來法案」中，對高所得富人加稅、開徵附加稅(surtax)以擴大政府稅收的條款、提高遺產稅、開徵億萬富翁徵稅等向富人開刀的內容全部刪除。

至於7390億元的來源，大部分來自15％的公司稅，扣掉法案內各項開支後，多出的3000億元將拿來填補聯邦赤字。開支包括挹注3690億元至潔淨能源和氣候施政，640億元至官方的健保計畫，包括降低處方藥物價格。

一些專家指出，儘管縮水，仍代表拜登政策在11月8日期中選舉前取得重大進展，所以拜登也稱讚是突破性的發展。

曼欽一直反對拜登的法案，在目前參院民主共和兩黨各自擁有50席的情況下，缺少曼欽的支持等於不能通過，與曼欽和解，對拜登而言不啻是在期中選舉前打了一劑強心針。

「降低通膨法案」撤除向富人徵稅部分，洛杉磯加州大學稅務經濟學者克勞辛(Kimberly Clausing)表示，政府提出許多增加稅收的方式，只是並未反映在新法案。

克勞辛也指出，參院共和黨人無法容忍累進稅率政策，因此對富人徵稅的措施沒有被納入「削減通膨法案」內。

民主黨內解決曼欽的問題後，原本另一名同樣反對重建美好未來法案的參議員席納瑪是否支持「降低通膨法案」成為法案能否過關的隱憂；但多家媒體4日晚報導，席納瑪態度軟化，將支持該案。

拜登 曼欽 參院

上一則

阻撓包裹法案 共和黨攻擊民主黨弱點 狙擊曼欽、席納瑪連任路

延伸閱讀

世界晚報╱解放軍軍演首日 中方稱逼退「里根號」

世界晚報╱解放軍軍演首日 中方稱逼退「里根號」
特斯拉股東同意股票一拆三 馬斯克：未來要蓋12座工廠

特斯拉股東同意股票一拆三 馬斯克：未來要蓋12座工廠
中國射11枚飛彈 白宮譴責：不接受創造新現狀

中國射11枚飛彈 白宮譴責：不接受創造新現狀
美國女籃球星遭俄法院判刑9年 拜登：無法接受

美國女籃球星遭俄法院判刑9年 拜登：無法接受

熱門新聞

賭城拉斯維加斯連續兩天大雨，多家賭場淹水或天花板漏水。(美聯社)

賭城2小時下半年雨量 天花板漏水如瀑布 賭客還繼續玩

2022-07-29 21:51
最新一期的兆彩彩券開獎後，仍無人中頭獎，使累積彩金達11億元；一旦幸運中獎，如何規劃這筆意外之財當重要。(美聯社)

兆彩獎金11億 贏頭獎就好命？多名得主破產背債…

2022-07-28 20:50
中芯國際業績創新高。中新社

傳美擴大半導體設備出口中國禁令 專家：一箭三鵰

2022-07-31 11:00
通膨率不斷上升，消費者信心指數繼續下降，錢越來越不夠用，明年的社安金及社安稅都可能跟著提高。（美聯社）

社安金明年4變革 可望每月多拿180元 完全退休年齡調高

2022-07-26 23:38
經濟前景不確定，許多消費者精打細算，在比較之後再購買。(美聯社)

就怕經濟衰退 民眾靠這5招度過景氣寒冬

2022-07-29 23:03
肯塔基州一名17歲少女帶著愛犬游過洪流，坐到屋頂等待救援。(取自CNN電視畫面，Terry Adams Sr.攝影)

肯州水災 17歲少女緊抱愛犬 游到屋頂求生

2022-07-30 21:24

超人氣

更多 >
台海緊張東協示警 王毅出席會議晚宴突離場

台海緊張東協示警 王毅出席會議晚宴突離場
解放軍軍演首日 東部戰區：導彈全部命中目標

解放軍軍演首日 東部戰區：導彈全部命中目標
逾5600磅魚翅偽裝活龍蝦出口中國 紐約華人海產公司被訴

逾5600磅魚翅偽裝活龍蝦出口中國 紐約華人海產公司被訴
爆台灣花9400萬遊說裴洛西訪台 發文帳號本人現身了

爆台灣花9400萬遊說裴洛西訪台 發文帳號本人現身了
蔡英文：中國破壞台海現狀 台灣冷靜不挑釁

蔡英文：中國破壞台海現狀 台灣冷靜不挑釁