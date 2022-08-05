席納瑪改口 力挺降低通膨法案 過關機率大增

參院多數黨領袖舒默宣布，預定6日將就「降低通膨法案」進行表決。(美聯社)

參院 多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)4日宣布，6日下午將就「降低通膨法案」(Inflation Reduction Act)展開投票，這項預算折中法案將改革稅法、因應氣候變遷；整個立法程序可能要耗去周末24個小時以上；不過，在原本不願表態的亞利桑納州民主黨籍國會參議員席納瑪(Kyrsten Sinema)4日晚間表示願支持該法案後，法案應可過關。

舒默與民主黨聯邦參議員曼欽 (Joe Manchin)7月27日達成削減通膨法案，被視為總統拜登 削減通膨法案「重建美好未來法案」(Build Back Better Act)的縮水版。

舒默與曼欽在達成協議時聲稱，削減通膨法包括提高公司稅、減少國家赤字、投資能源技術與降低處方藥成本，未來十年牽涉金額達7390億元。協議之能夠達成，在於把拜登「重建美好未來法案」中，對高所得富人加稅、開徵附加稅(surtax)以擴大政府稅收的條款、提高遺產稅、開徵億萬富翁徵稅等向富人開刀的內容全部刪除。

至於7390億元的來源，大部分來自15％的公司稅，扣掉法案內各項開支後，多出的3000億元將拿來填補聯邦赤字。開支包括挹注3690億元至潔淨能源和氣候施政，640億元至官方的健保計畫，包括降低處方藥物價格。

一些專家指出，儘管縮水，仍代表拜登政策在11月8日期中選舉前取得重大進展，所以拜登也稱讚是突破性的發展。

曼欽一直反對拜登的法案，在目前參院民主共和兩黨各自擁有50席的情況下，缺少曼欽的支持等於不能通過，與曼欽和解，對拜登而言不啻是在期中選舉前打了一劑強心針。

「降低通膨法案」撤除向富人徵稅部分，洛杉磯加州大學稅務經濟學者克勞辛(Kimberly Clausing)表示，政府提出許多增加稅收的方式，只是並未反映在新法案。

克勞辛也指出，參院共和黨人無法容忍累進稅率政策，因此對富人徵稅的措施沒有被納入「削減通膨法案」內。

民主黨內解決曼欽的問題後，原本另一名同樣反對重建美好未來法案的參議員席納瑪是否支持「降低通膨法案」成為法案能否過關的隱憂；但多家媒體4日晚報導，席納瑪態度軟化，將支持該案。