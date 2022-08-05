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緝毒致非裔婦死亡 肯州路易維爾4警察遭控違反民權

編譯孫梁／綜合4日電
肯塔基州的醫務工作者泰勒2020年3月13日在警方緝毒行動中被打死，司法部4日宣布對四名涉案警員提出違反民權控告。(美聯社)
肯塔基州的醫務工作者泰勒2020年3月13日在警方緝毒行動中被打死，司法部4日宣布對四名涉案警員提出違反民權控告。(美聯社)

聯邦政府4日對肯塔基州路易維爾(Louisville)四名警察提出違反民權控告，指他們在查毒突檢中導致非裔婦女布隆娜·泰勒(Breonna Taylor)死亡。這一事件助長了2020年在全美爆發的種族正義抗爭。

被控四人為前警員翟恩斯(Joshua Jaynes)和漢基森(Brett Hankison)與現任警員古萊特(Kelly Goodlett)和米尼(Kyle Meany)，他們2020年3月13日持毒品搜查令搜查泰勒家。漢基森面臨的肯塔基州指控今年初被免除，如今司法部提出的非法預謀、使用暴力和妨礙司法的民權指控，是要求他們對泰勒之死負責。

26歲的泰勒是醫務工作者，司法部長加蘭德(Merrick Garland)說：「她今天本應還活著。」加蘭德說，搜查泰勒家的四名警員沒有參與擬定搜查令，不知真偽與誤導性。

四名警察持搜查令敲泰勒的家門，她的男友開槍擊中進屋的警察，泰勒在警察還擊時被擊斃。

泰勒家人和維權組織為司法部的民權指控而歡呼，泰勒的母親說，這一天她等了快兩年半。

路易維爾2020年爆發的抗議持續數月，抗議者高呼泰勒和明尼蘇達州被跪頸致死的佛洛依德(George Floyd)的名字，批評肯州檢察長卡梅隆(Daniel Cameron)只向大陪審團對漢基森一人提出肆意危害的指控。大陪審團後來認為，卡梅隆是轉移他們的視線，以不提控參與突檢的其他警察。但共和黨的卡梅隆表示，他2020年9月宣布起訴漢基森時，是準備將違反民權的問題留給聯邦政府調查。

漢基森被控兩項剝奪他人權利，和從泰勒家後退時使用過度暴力，向泰勒家開了10槍，飛入鄰居家的彈片差點擊中一名男子。陪審團今年初撤銷他的控罪。

警察 司法部 肯塔基州

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