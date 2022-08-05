印州國會議員瓦洛斯基車禍亡 享年58歲

印第安納州共和黨聯邦眾議員瓦洛斯基3日下午車禍身亡，享年58歲。(美聯社)

印第安納州共和黨 聯邦眾議員 瓦洛斯基(Jackie Walorski)3日下午車禍 身亡，享年58歲；警方4日改口表示，她乘坐的SUV座車跨過了州高速公路中心線，與另一輛汽車正面相撞，導致四人喪生，而非對方跨越中線肇禍。

罹難的四人分別是瓦洛斯基、她的兩名工作人員及另一輛車上的女性駕駛。

艾克哈特郡(Elkhart County)警長辦公室原先表示，是另一輛汽車駕駛、56歲的印州居民施慕克(Edith Schmucker)駛入對向車道，撞上瓦洛斯基座車。但警方4日指出，調查人員查看視頻證據並與目擊者交談後確認，是瓦洛斯基的座車因不明原因越過公路中線、撞上對向來車，導致車禍。

瓦洛斯基的座車駕駛是27歲的帕茲(Zachery Potts)，他是瓦洛斯基的地區主任，也是印州北部聖約瑟夫郡的共和黨主席。身故的另一位工作人員是28歲的湯姆森(Emma Thomson) ，她是瓦洛斯基的通訊主管。

瓦洛斯基2012年首次當選印州北部第二屆國會選區眾議員，今年正在尋求連任。她一直在國會扮演可靠的共和黨人，國會大廈暴亂後，她反對接受亞利桑納州和賓州投給拜登總統的選舉人票。

根據印州法律，共和黨州長霍爾康(Eric Holcomb)有權安排特別選舉，填補瓦洛斯基的剩餘任期，她的任期原訂今年結束。瓦洛斯基競選國會議員之前，曾擔任印第安納州議會議員六年。

印州上次國會席位特別選舉是在2010年，當時共和黨眾議員蘇德(Mark Souder)在贏得5月初選後不久即辭職；當時的州長丹尼爾斯(Mitch Daniels)決定在同年11月大選時舉行特別選舉。