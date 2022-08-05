我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

刺激日本的代價？中國飛彈落入EEZ與日本「遺憾砲」

亞洲行最後一站 裴洛西：此行絕非想改變台海現狀

印州國會議員瓦洛斯基車禍亡 享年58歲

記者胡玉立／綜合報導
印第安納州共和黨聯邦眾議員瓦洛斯基3日下午車禍身亡，享年58歲。(美聯社)
印第安納州共和黨聯邦眾議員瓦洛斯基3日下午車禍身亡，享年58歲。(美聯社)

印第安納州共和黨聯邦眾議員瓦洛斯基(Jackie Walorski)3日下午車禍身亡，享年58歲；警方4日改口表示，她乘坐的SUV座車跨過了州高速公路中心線，與另一輛汽車正面相撞，導致四人喪生，而非對方跨越中線肇禍。

罹難的四人分別是瓦洛斯基、她的兩名工作人員及另一輛車上的女性駕駛。

艾克哈特郡(Elkhart County)警長辦公室原先表示，是另一輛汽車駕駛、56歲的印州居民施慕克(Edith Schmucker)駛入對向車道，撞上瓦洛斯基座車。但警方4日指出，調查人員查看視頻證據並與目擊者交談後確認，是瓦洛斯基的座車因不明原因越過公路中線、撞上對向來車，導致車禍。

瓦洛斯基的座車駕駛是27歲的帕茲(Zachery Potts)，他是瓦洛斯基的地區主任，也是印州北部聖約瑟夫郡的共和黨主席。身故的另一位工作人員是28歲的湯姆森(Emma Thomson) ，她是瓦洛斯基的通訊主管。

瓦洛斯基2012年首次當選印州北部第二屆國會選區眾議員，今年正在尋求連任。她一直在國會扮演可靠的共和黨人，國會大廈暴亂後，她反對接受亞利桑納州和賓州投給拜登總統的選舉人票。

根據印州法律，共和黨州長霍爾康(Eric Holcomb)有權安排特別選舉，填補瓦洛斯基的剩餘任期，她的任期原訂今年結束。瓦洛斯基競選國會議員之前，曾擔任印第安納州議會議員六年。

印州上次國會席位特別選舉是在2010年，當時共和黨眾議員蘇德(Mark Souder)在贏得5月初選後不久即辭職；當時的州長丹尼爾斯(Mitch Daniels)決定在同年11月大選時舉行特別選舉。

共和黨 眾議員 車禍

上一則

庫許納新書：凱利偷聽川普所有通話內容

下一則

緝毒致非裔婦死亡 肯州路易維爾4警察遭控違反民權

延伸閱讀

7眾議員參選人 談波洛西訪台

7眾議員參選人 談波洛西訪台
州長候選人李修頓 布碌崙華社辦政見會

州長候選人李修頓 布碌崙華社辦政見會
聯邦眾議員瓦洛斯基 印州出車禍 享年58歲

聯邦眾議員瓦洛斯基 印州出車禍 享年58歲
印州青年拔槍相助 再論控槍用槍

印州青年拔槍相助 再論控槍用槍

熱門新聞

賭城拉斯維加斯連續兩天大雨，多家賭場淹水或天花板漏水。(美聯社)

賭城2小時下半年雨量 天花板漏水如瀑布 賭客還繼續玩

2022-07-29 21:51
最新一期的兆彩彩券開獎後，仍無人中頭獎，使累積彩金達11億元；一旦幸運中獎，如何規劃這筆意外之財當重要。(美聯社)

兆彩獎金11億 贏頭獎就好命？多名得主破產背債…

2022-07-28 20:50
中芯國際業績創新高。中新社

傳美擴大半導體設備出口中國禁令 專家：一箭三鵰

2022-07-31 11:00
通膨率不斷上升，消費者信心指數繼續下降，錢越來越不夠用，明年的社安金及社安稅都可能跟著提高。（美聯社）

社安金明年4變革 可望每月多拿180元 完全退休年齡調高

2022-07-26 23:38
經濟前景不確定，許多消費者精打細算，在比較之後再購買。(美聯社)

就怕經濟衰退 民眾靠這5招度過景氣寒冬

2022-07-29 23:03
肯塔基州一名17歲少女帶著愛犬游過洪流，坐到屋頂等待救援。(取自CNN電視畫面，Terry Adams Sr.攝影)

肯州水災 17歲少女緊抱愛犬 游到屋頂求生

2022-07-30 21:24

超人氣

更多 >
台海緊張東協示警 王毅出席會議晚宴突離場

台海緊張東協示警 王毅出席會議晚宴突離場
解放軍軍演首日 東部戰區：導彈全部命中目標

解放軍軍演首日 東部戰區：導彈全部命中目標
逾5600磅魚翅偽裝活龍蝦出口中國 紐約華人海產公司被訴

逾5600磅魚翅偽裝活龍蝦出口中國 紐約華人海產公司被訴
爆台灣花9400萬遊說裴洛西訪台 發文帳號本人現身了

爆台灣花9400萬遊說裴洛西訪台 發文帳號本人現身了
蔡英文：中國破壞台海現狀 台灣冷靜不挑釁

蔡英文：中國破壞台海現狀 台灣冷靜不挑釁