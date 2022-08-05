拒執行懷孕15周禁墮胎 佛州民選檢察官華倫遭停職

佛州州長德桑提斯宣布，希爾斯波羅郡州檢察官華倫（ 圖 ）拒不執行佛州的墮胎和青少年變性手術禁令，即日起予以停職。(美聯社)

佛州州長德桑提斯 4日宣布，希爾斯波羅郡州檢察官 華倫( Andrew Warren )拒不執行佛州的墮胎 法規，又支持青少年變性手術，即日起停職。

德桑提斯舉行記者會，說「你公然違背就職宣誓，自以為高於法律，背棄職責，表現出你缺乏執行本職的能力。」

德桑提斯一面競選連任，一面朝2024年問鼎白宮之路前行，主要政見都是針對自由派的墮胎、警政及文化政策，逆向而為。

華倫是民主黨員，2016和2020年兩度獲選為希爾斯波羅郡的檢察官；他說，人民有權選擇他們的領導人，而選出的領導人不必「任由有志問鼎白宮卻一再顯示自己不對任何人負責的人支配」。

華倫說，德桑提斯的政治噱頭已經演出過頭，成為非法，卻符合他一貫利用職權遂行政治野心的作風；他說，「本郡人民兩度選我服務他們，不是服務德桑提斯，他今日此舉，不啻朝本郡選民臉上吐口水。」

全美各地90幾位地區檢察官、州檢察長等民選檢察官發布聲明，宣稱他們不會以檢察官身分起訴想要墮胎和變性的人，也不會起訴提供墮胎服務的醫護人員。華倫就是其中一位，而德桑提斯就拿這個理由將他停職。

這些自由派的檢察官，有些所在地本來就沒有禁止墮胎的法律，有也不是很嚴格的限制，但也有不少位於嚴限墮胎的行政區，如阿拉巴馬州伯明翰及密西西比州傑克遜等城市。

佛州新修訂的墮胎法7月1日生效，禁止懷孕15周以後墮胎，除非孕婦有生命危險或胎兒畸形，生下來難以活命；遭強暴、亂倫或人口走私而懷孕，也不准墮胎。違者最高判刑5年，醫護可能吊銷執照，每一違法案件罰款1萬元。