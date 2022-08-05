庫許納新書：凱利偷聽川普所有通話內容

前白宮資深顧問、川普女婿庫許納在本月底即將出版的新書中指出，前白宮幕僚長凱利(右)偷聽前總統川普的所有電話交談內容。(Getty Images)

前白宮 資深顧問、川普 女婿庫許納 (Jared Kushner)在本月底即將出版的新書中指出，前白宮幕僚長凱利(John Kelly)偷聽前總統川普所有電話交談內容，川普卻直到凱利離職之前才知情。庫許納寫道，川普不但為此震怒，後來還簽行政命令，預防白宮助理偷聽電話交談。

庫許納新書「打破歷史：白宮回憶錄」(Breaking History: A White House Memoir)訂於8月23日出版。根據紐約郵報取得新書截錄，川普所有電話交談內容都被凱利偷聽，但川普卻到了2018年底凱利即將卸任的消息傳出之際才知情。

庫許納在書中表示，雖然身為白宮資深顧問，但取得機密檔案的權限卻被凱利限制，凱利也禁止他針對美國打算在耶路撒冷設置大使館公開發言。

庫許納指出，凱利的接班人選、白宮代理幕僚長穆瓦尼(Mick Mulvaney)2018年12月28日參加於副總統潘斯官邸舉行的一場晚宴前，針對凱利偷聽川普電話提出反應。書中寫道：「我們出發之前，穆瓦尼、我跟總統見面，討論接下來的行程安排。穆瓦尼交給川普一份待批資料。」

書中指出，穆瓦尼告訴川普：「這道命令將可以終止凱利偷聽您所有電話的手段。」穆瓦尼對川普說明凱利如何自我授權，得以聆聽川普所有電話內容。

庫許納寫道，川普對於電話內容遭到凱利偷聽大為光火。凱利2017年7月31日出任白宮幕僚長，卸任日期為2019年1月2日。

凱利並未回應紐約郵報採訪要求。