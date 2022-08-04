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作業疏忽+一錯再錯 器官移植患者7年70死249染病

記者張聲肇／綜合報導
參院財務委員會調查發現，作業錯誤或處理失當，在七年內造成全美國接受器官移植者70死249人發病，顯示器官移植制度問題多多。(Getty Images)
參院財務委員會調查發現，作業錯誤或處理失當，在七年內造成全美國接受器官移植者70死249人發病，顯示器官移植制度問題多多。(Getty Images)

參院財政委員會調查兩年半、審閱數十萬頁檔案後發現，作業錯誤或處理失當，在七年內造成全美國接受器官移植者70死249染病，顯示器官移植制度問題多多。

主要的失誤包括測試錯誤、溝通不良，導致癌症轉移到接受器官的病患體內，或感染罕見病菌。具體例證包括未能事先發現捐贈腎臟、心臟和肝臟的疾病，搞混捐贈人與受贈人的血型，移植手術前來不及完成血液與尿液測試等。

委員會初步認為，負責的「器官分享聯合網絡」(United Network for Organ Sharing)對各地的器官獲取組織未能善盡監督之責，是最大的問題。

因為疏於監督，實際時就出現忽視寶貴的捐贈器官、運送途中丟失等烏龍事件；例如2020年印地安納州就發生兩個健康的腎臟被丟棄到垃圾桶；2015年，某家航空公司一時找不到受委託從南卡羅來納州運送到佛羅里達州的腎臟，原定的移植手術被迫取消，腎臟找到時已太遲，只好丟棄。

2017年，又有一枚腎臟被放錯地方，趕不上南卡飛往加州的班機，加州的手術被迫取消。

器官移植涉及個人隱私及諸多法律規範，詳情外界很難得知，1954年第一次器官移植手術成功後就廣獲報導，一般人所知，也就限於成功的案例。

參院審閱了2010年到2020年向聯合網絡申訴的1118案例。作業錯誤致死案例是聯合網絡2016年提供給參院調查人員的，發生於2008年到2015年6月底。這七年內，美國總共做了17萬4338個器官移植手術，死亡與致病數只占一小部分；但委員會認為，這些資料說明了移植過程感染的疾病足以致命，因此有必要深入檢討改進。

聯邦數位服務處(United States Digital Service)針對器官移植制度提出的報告指出，整個網路作業體系有待「大翻修」，因為軟體已經老舊、不時會當機、程式設計有不少錯誤，也過度倚賴人工打字鍵入資料。

國家科學與醫學研究院2月提出的研究報告說，這個制度不公平，績效也各地差異甚大，浪費也夠驚人，每五枚捐出的腎臟，就有一被丟棄。

手術 參院 南卡羅來納州

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