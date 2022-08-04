作業疏忽+一錯再錯 器官移植患者7年70死249染病

參院財務委員會調查發現，作業錯誤或處理失當，在七年內造成全美國接受器官移植者70死249人發病，顯示器官移植制度問題多多。(Getty Images)

參院 財政委員會調查兩年半、審閱數十萬頁檔案後發現，作業錯誤或處理失當，在七年內造成全美國接受器官移植者70死249染病，顯示器官移植制度問題多多。

主要的失誤包括測試錯誤、溝通不良，導致癌症轉移到接受器官的病患體內，或感染罕見病菌。具體例證包括未能事先發現捐贈腎臟、心臟和肝臟的疾病，搞混捐贈人與受贈人的血型，移植手術 前來不及完成血液與尿液測試等。

委員會初步認為，負責的「器官分享聯合網絡」(United Network for Organ Sharing)對各地的器官獲取組織未能善盡監督之責，是最大的問題。

因為疏於監督，實際時就出現忽視寶貴的捐贈器官、運送途中丟失等烏龍事件；例如2020年印地安納州就發生兩個健康的腎臟被丟棄到垃圾桶；2015年，某家航空公司一時找不到受委託從南卡羅來納州 運送到佛羅里達州的腎臟，原定的移植手術被迫取消，腎臟找到時已太遲，只好丟棄。

2017年，又有一枚腎臟被放錯地方，趕不上南卡飛往加州的班機，加州的手術被迫取消。

器官移植涉及個人隱私及諸多法律規範，詳情外界很難得知，1954年第一次器官移植手術成功後就廣獲報導，一般人所知，也就限於成功的案例。

參院審閱了2010年到2020年向聯合網絡申訴的1118案例。作業錯誤致死案例是聯合網絡2016年提供給參院調查人員的，發生於2008年到2015年6月底。這七年內，美國總共做了17萬4338個器官移植手術，死亡與致病數只占一小部分；但委員會認為，這些資料說明了移植過程感染的疾病足以致命，因此有必要深入檢討改進。

聯邦數位服務處(United States Digital Service)針對器官移植制度提出的報告指出，整個網路作業體系有待「大翻修」，因為軟體已經老舊、不時會當機、程式設計有不少錯誤，也過度倚賴人工打字鍵入資料。

國家科學與醫學研究院2月提出的研究報告說，這個制度不公平，績效也各地差異甚大，浪費也夠驚人，每五枚捐出的腎臟，就有一被丟棄。