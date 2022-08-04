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死亡「可逆」？耶魯科學家成功復活死豬器官細胞

記者胡玉立╱綜合報導
耶魯大學研究小組在實驗中成功地讓死豬「細胞復活」、器官「恢復功能」。圖為一個經過基因改造的豬心。(美聯社)
耶魯大學研究小組在實驗中成功地讓死豬「細胞復活」、器官「恢復功能」。圖為一個經過基因改造的豬心。(美聯社)

耶魯大學研究小組3日在「自然」(Nature)期刊最新發表的研究結果，讓科學界開始重新思考「生死之間的界線」；這項實驗成功地讓死豬「細胞復活」、器官「恢復功能」；研究主要是想讓醫界未來可在患者死亡很長時間內，仍能獲得「有活力的器官」，有更多人體器官可用來進行器官移植。

紐約時報報導，耶魯大學科學家在實驗室裡把死了一小時的豬，用類似心肺機的裝置，將稱為OrganEx的特製溶液注入死豬體內。儘管豬隻血液沒有循環、心臟靜止不動、腦電波平坦，且被認為沒有任何意識，但在注入OrganEx特製溶液後，它們看似死去的細胞卻「復活」了，心臟開始跳動，溶液在靜脈動脈中循環，心、肝、腎和大腦等器官細胞都恢復功能，身體也不像典型死豬那樣僵硬。

反觀其他死了一小時的豬，若接受「葉克膜」(正式名稱為體外膜氧合，Extracorporeal Membrane Oxygenation，ECMO)治療，身體都會變僵硬，器官腫脹受損，血管塌陷，背部有紫色斑點，血液匯集。

與研究小組密切合作的耶魯大學生物倫理學家萊瑟姆(Stephen Latham)說，這些發現仍只是第一步，此技術「距離用在人類身上還很遙遠」。

但是，由耶魯大學醫學院神經科學、比較醫學、遺傳學和精神病學教授塞斯唐(Nenad Sestan)領導的研究小組，對此技術的復活細胞能力深感震驚；論文作者之一、耶魯大學神經科學家安德里耶維奇(David Andrijevic)說：「這一切的恢復都很不可思議。」

其他與研究無關者也同感驚訝。研究新興技術的倫理法律和社會影響的杜克大學法學教授法拉哈尼(Nita Farahany)表示，「這項研究引發有關死亡定義的問題。我們認為死亡是一種存在狀態；是不是有『可逆的死亡形式』呢？」

研究工作始於幾年前，當時的小組先是對屠宰場死豬大腦進行類似實驗，在豬死後四小時，注入稱為BrainEx、類似OrganEx的溶液，結果看到已死腦細胞可復活，小組因此開始探索是否可能恢復整個身體。

OrganEx溶液含營養物質、抗炎藥物、防止細胞死亡藥物、抑制神經元活動並防止豬恢復意識的「神經阻滯劑」，以及混合動物自身血液的人造血紅蛋白。

耶魯已為此技術申請專利。塞斯唐表示，下一步是看看器官功能是否正常，是否可成功移植；研究人員也希望能進一步測試這種作法可否修復受損的心臟或大腦。

荷蘭格羅寧根大學移植外科醫生波塔(Robert Porte)在「自然」期刊發表評論指出，如果OrganEx能使器官恢復活力，效果「將很巨大」，可用於移植的器官數量將大增。

紐約大學格羅斯曼醫學院移植倫理和政策研究主任佩倫特(Brendan Parent)則表示，OrganEx引發了「有關生死的棘手問題」；他指出，「根據公認的醫學和法律死亡定義，這些豬已死；現在的關鍵問題是：什麼樣的功能會改變此事？」

如果研究者未在溶液中使用神經阻滯劑，豬的大腦恢復了功能，這些豬還算是死的嗎？若目標是保存器官以供移植，豬卻此過程中恢復了一定程度的意識，將產生倫理問題。

耶魯大學 醫學 紐約時報

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