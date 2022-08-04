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名人噴射機碳排放 泰勒絲居冠 1月至今高達8293公噸

編譯郭宣含／綜合3日電  
英國永續行銷機構Yard日前公布一份飛航數據分析報告「私人噴射機最多二氧化碳排放量的名人」，其中樂壇天后泰勒絲高居排放量第一名。(Getty Images)
英國永續行銷機構Yard日前公布一份飛航數據分析報告「私人噴射機最多二氧化碳排放量的名人」，其中樂壇天后泰勒絲高居排放量第一名。(Getty Images)

英國永續行銷機構Yard7月29日公布一份飛航數據分析報告「私人噴射機最多二氧化碳排放量的名人」，其中排放量前三名分別是是泰勒絲(Taylor Swift)、拳王梅威瑟(Floyd Mayweather)和饒舌天王傑斯(Jay-Z)；但該報告遭至少兩人反駁，稱部分搭乘數據無法反映其真實用量。

該報告公布的同時，名媛凱莉珍娜(Kylie Jenner)和饒舌歌手德瑞克(Drake)等名人被爆出狂搭高碳排放的私人噴射機，而且兩人飛行時程分別短至17和14分鐘，隨即遭民眾大量痛批。

這份報告採用「名人噴射機」(Celebrity Jets)的推特帳號，該帳號根據公開資訊來追蹤名人噴射機的移動情況；報告指出，這些與名人有關的飛機平均排放逾3376公噸的二氧化碳，約是一般人年排放量的480倍。

不過華盛頓郵報(WP)指出，這份報告未經同儕審核，報告中還加入分析內容的免責聲明，並列出許多名人姓名。

根據該報告，泰勒斯被列為今年目前製造最多二氧化碳汙染的名人，她1月起至今共累積170趟飛行，總排放量逾8293公噸，最短飛行時間僅36分鐘；排名第二的則是拳王梅威瑟，他今年到目前為止共排放7076公噸二氧化碳，最短飛行時間為10分鐘。

華郵無法跟排名第三的Jay-Z取得聯繫，但Jay-Z律師告訴華郵，Jay-Z並未擁有該架噴射機。西洋權威音樂「滾石雜誌」(Rolling Stone)報導，這份分析採用的飛機數據來自一架與Puma有關的飛機，而Jay-Z因與Puma有合作關係而被列入計算。

泰勒斯發言人告訴華郵：「泰勒斯噴射機經常出租給其他人，該報告將多數或所有行程歸算在泰勒斯頭上，顯然是一大錯誤。」

梅威瑟未對此回應。

該報告作者指出，此報告目的旨在凸顯私人噴射機造成的衝擊。除了影視名人外，政治人物、運動員、企業高層和富豪也常搭乘私人噴射機移動。

約翰霍普金斯大學環境健康學者德卡洛(Peter DeCarlo)表示，專家建議名人應多考慮環境衝擊，以免引發群起效應，這不利於當前氣候環境。

德卡洛指出，雖然名人私人旅行的碳排放量高，但跟大型商務飛行業相比仍微不足道。

專家認為，與其禁止私人噴射機，應該尋求管制或政策，以降低非必要的旅行量。

華郵 運動員 華盛頓郵報

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