全美油價連七周下跌 逼近每加侖4元 加州5.56元最貴

全美普通無鉛汽油3日平均跌至一加侖4.16 美元，連續第50天下跌。(美聯社)

全美汽油價 格已連續七周下跌，平均逼近每加侖4元，燃料成本創新高的痛苦稍獲紓緩。

全國油價訊息服務中心(OPIS)數據顯示，全美普通無鉛汽油3日平均跌至一加侖4.16 元，連續第50天下跌，較6月14日每加侖5.02元高點下跌17%。

分析師說，包括中國在內的各國經濟成長趨緩，全球石油 需求近幾周下降；調查並發現，美國人最近減少開車。全球石油需求下降導致供應改善、石油和批發燃料價雙雙下跌。

油價追蹤應用程式供應商GasBuddy石油分析主管德哈恩(Patrick De Haan)認為，美國油價6月已達高峰，只要供應不嚴重中斷，油價未來一、兩周可望跌至每加侖4元以下。

OPIS 能源分析部門全球主管克洛扎 (Tom Kloza) 說，假如美國再經歷如同2007-09年的經濟衰退，燃料成本可能進一步下跌。

俄羅斯 入侵烏克蘭後，全球油價飆升、擾亂石油市場，克洛扎說，在俄羅斯繼續賣石油給印度和中國、歐洲和美國可從其他國家買石油後，石油市場亂象的衝擊趨緩。

油價創紀錄對司機造成影響。美國汽車協會(AAA )7月底公布調查，3月油價上漲以來，全美近三分之二成人改變習慣，其中88%減少開車、74%整併出門次數。

全美各地油價存有差異。OPIS稱，以南部為主的19州平均低於每加侖4元，加州仍高達5.56元，居全美之冠，但已比該州6月最高紀錄下跌13%，德州每加侖3.67元為全美最低。