我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

波洛西激怒中國 CNN：付出代價的是台灣 不是美國

解放軍軍演開始 中空軍：駕戰機往台島準備戰鬥

全美油價連七周下跌 逼近每加侖4元 加州5.56元最貴

編譯周芳苑／綜合3日電
全美普通無鉛汽油3日平均跌至一加侖4.16 美元，連續第50天下跌。(美聯社)
全美普通無鉛汽油3日平均跌至一加侖4.16 美元，連續第50天下跌。(美聯社)

全美汽油價格已連續七周下跌，平均逼近每加侖4元，燃料成本創新高的痛苦稍獲紓緩。

全國油價訊息服務中心(OPIS)數據顯示，全美普通無鉛汽油3日平均跌至一加侖4.16 元，連續第50天下跌，較6月14日每加侖5.02元高點下跌17%。

分析師說，包括中國在內的各國經濟成長趨緩，全球石油需求近幾周下降；調查並發現，美國人最近減少開車。全球石油需求下降導致供應改善、石油和批發燃料價雙雙下跌。

油價追蹤應用程式供應商GasBuddy石油分析主管德哈恩(Patrick De Haan)認為，美國油價6月已達高峰，只要供應不嚴重中斷，油價未來一、兩周可望跌至每加侖4元以下。

OPIS 能源分析部門全球主管克洛扎 (Tom Kloza) 說，假如美國再經歷如同2007-09年的經濟衰退，燃料成本可能進一步下跌。

俄羅斯入侵烏克蘭後，全球油價飆升、擾亂石油市場，克洛扎說，在俄羅斯繼續賣石油給印度和中國、歐洲和美國可從其他國家買石油後，石油市場亂象的衝擊趨緩。

油價創紀錄對司機造成影響。美國汽車協會(AAA )7月底公布調查，3月油價上漲以來，全美近三分之二成人改變習慣，其中88%減少開車、74%整併出門次數。

全美各地油價存有差異。OPIS稱，以南部為主的19州平均低於每加侖4元，加州仍高達5.56元，居全美之冠，但已比該州6月最高紀錄下跌13%，德州每加侖3.67元為全美最低。

油價 石油 俄羅斯

上一則

珊迪虎克小學血案 陰謀論者瓊斯改口：百分百真的

下一則

作業疏忽+一錯再錯 器官移植患者7年70死249染病

延伸閱讀

全美油價連7周下跌 逼近每加侖4元 加州5.56元最貴

全美油價連7周下跌 逼近每加侖4元 加州5.56元最貴
對抗氣候變化 加州志工部設立獎學金

對抗氣候變化 加州志工部設立獎學金
Geico關閉加州38家分店 裁員百餘人

Geico關閉加州38家分店 裁員百餘人
油價、法案…拜登近期一連串突破 期中選舉有救？

油價、法案…拜登近期一連串突破 期中選舉有救？

熱門新聞

通膨率不斷上升，消費者信心指數繼續下降，錢越來越不夠用，明年的社安金及社安稅都可能跟著提高。（美聯社）

社安金明年4變革 可望每月多拿180元 完全退休年齡調高

2022-07-26 23:38
賭城拉斯維加斯連續兩天大雨，多家賭場淹水或天花板漏水。(美聯社)

賭城2小時下半年雨量 天花板漏水如瀑布 賭客還繼續玩

2022-07-29 21:51
田納西州華裔新婚女子克莉絲蒂‧陳於斐濟高檔度假村度蜜月時，遭丈夫毆打致死，其遺體已被火化帶回美國。(福斯電視台截圖)

田州華裔女斐濟蜜月遭夫殺害 遺體重創 只得火化送返美

2022-07-27 20:53
兆彩頭獎至27日已累積衝破10億元大關。(美聯社)

兆彩頭獎破10億 紐約、新澤西多了4名百萬富翁

2022-07-27 13:37
最新一期的兆彩彩券開獎後，仍無人中頭獎，使累積彩金達11億元；一旦幸運中獎，如何規劃這筆意外之財當重要。(美聯社)

兆彩獎金11億 贏頭獎就好命？多名得主破產背債…

2022-07-28 20:50
中芯國際業績創新高。中新社

傳美擴大半導體設備出口中國禁令 專家：一箭三鵰

2022-07-31 11:00

超人氣

更多 >
紐約運毒露餡 華人中餐廳業主扯出千萬洗錢案

紐約運毒露餡 華人中餐廳業主扯出千萬洗錢案
波洛西訪台 在美華人反應兩極

波洛西訪台 在美華人反應兩極
47歲才從政、愛吃冰淇淋 波洛西從主婦變身美政壇女王

47歲才從政、愛吃冰淇淋 波洛西從主婦變身美政壇女王
波洛西訪台後 中大賣美債？美中加速脫鉤？盤點漣漪效應

波洛西訪台後 中大賣美債？美中加速脫鉤？盤點漣漪效應
洛市81歲亞裔婦女被燒死在家中 屋內被洗劫一空

洛市81歲亞裔婦女被燒死在家中 屋內被洗劫一空