珊迪虎克小學血案 陰謀論者瓊斯改口：百分百真的

陰謀論者瓊斯3日在法庭承認，他在自己的媒體平台Infowars將康州珊迪虎克小學的槍案宣揚為騙局是不負責任的，如今他相信是100%真實。(美聯社)

陰謀論者瓊斯(Alex Jones)3日在德州 奧斯汀法庭的審判中承認，康州珊迪虎克小學2012年12月確實發生了槍擊 案，奪走20名小學生和六位教師的性命，並非編織的謊言；他也坦言在自己的媒體平台Infowars將奪走小學生性命的血案宣揚為騙局是不負責任的做法。

珊迪虎克小學一名遇難學生的父母海斯林(Neil Heslin)和史卡莉特·路易斯(Scarlett Lewis)出庭作證說，瓊斯在他的媒體鼓吹陰謀論，包括槍案既沒發生過也沒有人死亡，以及海斯林夫婦是被壞人操縱而投訴等，給他們帶來了痛苦、騷擾、網路霸凌和死亡威脅，故提告求償1億5000萬元。

瓊斯已為他的不負責任宣傳道歉，對他的審判是確定他和他的媒體公司需向海斯林夫婦賠多少錢；但海斯林夫婦認為光道歉不夠，還必須為他不斷散布的謊言負法律責任，要求至少賠償1億5000萬元。

但瓊斯已採取預防措施，他的「言論自由系統」公司上周提出聯邦破產 保護。

瓊斯的「言論自由系統」公司和媒體平台Infowars都位於奧斯汀，他在法庭表示，對他的控告是攻擊他的憲法第一修正案權利，他被描繪成沉迷於並依靠珊迪虎克事件賺錢的人。

海斯林夫婦說，瓊斯及其粉絲多年鼓吹的陰謀論使他們遇到極大困擾，在家裡和街上有陌生人找麻煩，房子和車遭到槍擊，有人來電話發出死亡威脅，有人發來郵件顯示非常了解他們日常生活的細節，「過去九年半我們是生活在人間地獄，不知他們會做些什麼」。

海斯林說，瓊斯的網路平台和電台的傳播在全球引起千百萬人共鳴，「我真正感受到危險」。

珊迪虎克槍案其他受害人的家庭也對瓊斯提出索賠控告，指他的公司試圖通過空殼公司來保護個人和家庭的千百萬元資產。