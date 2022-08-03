撤軍一年 阿富汗又成恐怖基地

凱達組織頭子薩瓦里(左)遭美國無人機狙殺，凸顯阿富汗再度成為恐怖分子基地。圖為薩瓦里1998年在阿富汗記者會上，聆聽賓拉丹發言。(美聯社)

凱達組織領袖薩瓦里(Ayman al-Zawahri)遭美國無人機殂殺，雖然是美國反恐戰又一回合的勝利，卻也凸顯阿富汗 再度成為恐怖分子基地，美國占領20年後倉皇撤離，一切回歸原點。

周末擊殺薩瓦里成功的消息，就在美國撤離阿富汗一周年之際公布，拜登 總統1日晚表示，恐怖組織頭子遭殂殺代表正義得以彰顯；白宮2日把遂行這項擊殺計畫稱作「反恐戰的一大勝利」。

拜登政府拿這功績對國內外表示，美國沒有忘記，也仍有能力，在恐怖分子的大本營執行任務，間接證明撤離駐軍，但維持「精準打擊能力」的決策是正確的。

國安顧問蘇利文說，「總統做到了撤軍時許下的諾言。他說，美國沒必要在阿富汗常駐成千上萬的男女戰鬥人員，他們可能隨時喪命於異邦。他說，美國幫阿富汗維持安全20年後，仍有能力不用地面部隊就剪除恐怖分子。」

但美國追殺薩瓦里的過程也凸顯一個令人不安的事實：凱達組織仍在，神學士 又再度對當年主謀九一一恐怖攻擊的極端派系提供避風港。

白宮官員認為，與神學士關係密切的哈卡尼組織(Haqqani Network)領導層知道，薩瓦里就躲在阿富汗首都喀布爾。

美軍領導人如參謀首長聯席會議主席密利將軍說，凱達組織一直想在阿富汗重振聲威，執政的神學士拿它無可奈何；美國軍方認為，凱達仍在密謀對美國發動攻擊。

聯合國安理會上月提出的報告指出，美軍撤離前，神學士還沒重返執政的時候，凱達組織一直扮演神學士「軍師」的角色；報告也說，美國撤兵之際，在阿富汗機場造成13名美軍陣亡的ISIS-K組織，事後在阿富汗北部與東部日趨活躍，對西方國家是一大隱憂。

共和黨參院領袖麥康諾恭賀拜登狙殺薩瓦里，但也對阿富汗再度成為「恐怖基地」表示憂心，他說，「政府一定要拿出穩妥的辦法」來對付恐怖分子。