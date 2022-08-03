首次對州法採取行動 司法部告愛達荷禁墮胎違法

司法部 2日控告愛達荷州 的禁墮胎 法，稱該法與聯邦法律要求醫師提供墮胎在內的必要醫療衝突；這是最高法院6月推翻「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)以來，司法部首次針對州法採取法律行動。

司法部長加蘭德(Merrick Garland)說，聯邦政府提訴旨在讓愛達荷州「對處境緊急婦女提供墮胎醫治的刑事禁令」無效。

最高法院6月24日推翻「羅訴韋德案」，一些州頒布限制性墮胎法，全美大約半數州禁止墮胎。

這次司法部之所以提訟，主要是因為聯邦檢察官認為愛達荷州法令迫使醫師違反聯邦「緊急醫療和勞動法」(Emergency Medical Treatment and Labor Act)，該法旨在確保尋求緊急醫療的病患須得到治療、穩定病情。

加蘭德說，愛達荷州法令下，醫師依聯邦法提供緊急醫療被視為刑事犯罪。

愛達荷州如同許多共和黨州，在羅訴韋德案被推翻後已制訂若干反墮胎法；愛州法律將墮胎視為刑事犯罪，任何實施或接受墮胎的人都將面臨重罪，可判兩至五年監禁。

愛達荷州法律一旦生效，州或地方檢察官只要獲取墮胎證明便可對醫生起訴、逮捕。

性侵倖存者的倡議人士稱，強姦和亂倫依法應屬墮胎限制例外情況，實則等同無效，因為愛州公共紀錄法不允許執法機構在案件調查期間公布內容。