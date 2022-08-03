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川普挺哪個艾瑞克？ 密州同名候選人鬧「三包」

編譯陳韻涵／綜合2日電
前總統川普1日表態支持密蘇里州聯邦參議員的共和黨初選參選人「艾瑞克」(Eric)，但這場初選呼聲高的兩名參選人前州長格雷滕斯(左)和密州檢察長施密特(右)都叫「艾瑞克」，兩名「艾瑞克」爭相發布聲明，宣稱川普是支持自己而非對方。(KY3電視台截圖)
前總統川普1日表態支持密蘇里州聯邦參議員的共和黨初選參選人「艾瑞克」(Eric)，但這場初選呼聲高的兩名參選人前州長格雷滕斯(左)和密州檢察長施密特(右)都叫「艾瑞克」，兩名「艾瑞克」爭相發布聲明，宣稱川普是支持自己而非對方。(KY3電視台截圖)

前總統川普1日表態支持密蘇里州聯邦參議員的共和黨內初選參選人「艾瑞克」(Eric)，碰巧這場初選有三位參選人都叫「艾瑞克」，意外造成混淆；密州前州長格雷滕斯(Eric Greitens)和州檢察長施密特(Eric Schmitt)在初選民調中位居領先群，另有一位罕為人知的麥克艾羅伊(Eric McElroy)，前兩位艾瑞克爭相發布聲明，宣稱獲得川普背書，並批評對方不夠格獲得川普青睞。

川普透過「拯救美國政治行動委員會」(Save America PAC)發布聲明，呼籲選民「把讓美國再度偉大(MAGA)的冠軍與真正的戰士送進參院」。

川普表示，「我們需要一個人，不屈服於正摧毀國家的激進左派瘋子(Radical Left Lunatics)，我信任密州優秀的民眾，你們要下定決心，就像大家讓我在2016年和2020年總統選舉大獲全勝般。我將自豪的宣布，『艾瑞克』有我全力相助與完整背書！」不過，川普並未說明他支持哪一位「艾瑞克」。

國家廣播公司新聞網(NBC News)詢問川普團隊，團隊未說明，僅表示聲明會自證其詞。

格雷滕斯是忠誠的川普支持者，他立刻推文稱川普為他背書：「有幸獲得川普支持！我們會讓美國再度偉大！」

施密特也不甘示弱推文寫道：「有幸於參院選戰獲得川普背書。」

施密特自稱是「這場初選中，唯一以美國優先的參選人，我期待恢復(川普執政核心的)美國優先政策。」

格雷滕斯2018年傳出婚外情，被控勒索和違反選舉財務規定下台，他的前妻又公開他對妻兒家暴，讓格雷滕斯遭受兩黨撻伐。

密州共和黨參議員布朗特(Roy Blunt)將退休，格雷滕斯盼能替補此位，但醜聞外揚後，布朗特等人籲他退選。

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