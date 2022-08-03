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狙殺立功+議長訪台 拜登外交再受世界關注

記者胡玉立／綜合報導
從狙擊凱達領袖薩瓦里到眾院議長波洛西訪台，乃至烏俄戰爭，拜登總統(中)面臨一連串的國際挑戰。圖為拜登與中情局長伯恩斯(左)和其他國安顧問舉行會議。(美聯社)
從狙擊凱達領袖薩瓦里到眾院議長波洛西訪台，乃至烏俄戰爭，拜登總統(中)面臨一連串的國際挑戰。圖為拜登與中情局長伯恩斯(左)和其他國安顧問舉行會議。(美聯社)

從授權狙擊九一一恐怖攻擊事件幕後策畫者，到眾院議長波洛西訪台而生的美中外交爭端，乃至持續已近半年的烏俄戰爭，舉世正睜大眼睛關注一向自詡外交經驗純熟的拜登總統，如何應對這一連串的國際挑戰。

華爾街日報指出，當前美國經濟充滿不確定性、通貨膨脹不斷飆升是國人最關心的問題，但拜登同時被迫在上任一年半內，花費大把時間應對國際危機；與此同時，拜登也發現，隨著白宮將注意力轉回阿富汗和來自中國的威脅，他在國會處於停滯狀態的大部分經濟議程，有部分提案於上周開始在參院恢復活力。

拜登曾擔任參院外交關係委員會主席12年，在歐巴馬政府期間擔任副總統時，也常與他國領袖合作。俄羅斯總統普亭2月入侵烏克蘭以來，拜登整合國際社會對烏克蘭戰爭做出回應；美軍在阿富汗毫無章法地撤軍後果，他也必須硬著頭皮面對。

在白宮1日晚間披露反恐行動之際，眾院議長波洛西2日抵台訪問；事實上，拜登政府官員1日還與烏克蘭高級官員舉行了會談；美方提供美製高機動性多管火箭系統(HIMARS，簡稱海馬士)等額外彈藥，協助烏克蘭對抗俄羅斯。

美中緊張關係因波洛西訪台而加劇，是美國軍事領導層不想面對的外交政策挑戰。至於波洛西這趟美國25年來最高層級官員訪台行，白宮2日已警告中國不要加劇緊張局勢，並將此次訪問定調為國會議員的例行訪問。白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）2日在國家廣播公司(NBC)「今日」節目指出，「眾院議長以前就訪台過，一直以來都有國會議員訪台，包括今年就好幾次。所以中國要把這種常規變成對台動武的藉口，升高對立的責任就在他們身上，美國沒興趣升高對立。下一步要怎麼走，中國應該謹慎思考」。

美國眾院議長上次訪台是1997年，中國顯然已後悔容忍當年共和黨眾議長金瑞契(Newt Gingrich)訪台。中國目前是聯合國安理會輪值主席國，中國駐聯合國代表張軍1日在紐約表示，「以前的錯誤，不能將以後的錯誤合法化。」

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