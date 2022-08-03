白宮證實凱達頭目薩瓦里死訊 「但未獲得DNA證據」

國安會戰略溝通協調人柯比表示，凱達組織頭目薩瓦里在31日的無人機攻擊中被狙殺，多方信源和證據證實了他的死亡，但無法獲得薩瓦里斃命的DNA證據。(美聯社)

白宮 官員2日表示，凱達組織頭目薩瓦里(Ayman al-Zawahiri)在31日的無人機攻擊中被狙殺，多方消息來源和證據證實了他的死亡，但無法獲得薩瓦里死亡的DNA 證據。

白宮宣布在阿富汗 成功狙殺薩瓦里後，被要求公布更多細節，包括無人機從何處起飛、得到哪些國家的協助、中央情報局(CIA)是否參與，以及攻擊是否使用了裝有刀片的地獄火R9X飛彈，但國安會戰略溝通協調人柯比(John Kirby)拒絕說明。他說，狙殺行動是向凱達組織領袖發出的訊號，他們在任何地方都不安全。

他表示沒有薩瓦里死亡的DNA證據，「我們不需要DNA證據」。

柯比說，狙殺行動表明美國的「超視距反恐」能力非常有效，可在阿富汗追殺恐怖分子，「如果我是阿富汗的凱達組織領袖，就會三思這裡是否還像以前那樣，仍是安全庇護地」。

無人機狙殺行動是去年阿富汗撤軍後的第一次，美軍表示今後將採用「超視距反恐」策略，為此軍方一直在尋找願意合作和設立美軍祕密團隊與基地的國家。

分析人士認為，巴基斯坦可能允許美國無人機從其領空飛過前往目標，新加坡國際研究院一位學者說：「無人機肯定是從巴國領空飛進阿富汗的。」但巴基斯坦官員否認，表示沒有允許無人機飛越領空，也沒有提供薩瓦里相關的訊息。

狙殺薩瓦里的計畫是六個月前開始準備，情報部門追查他的行蹤一直到喀布爾市中心的一棟建築，這棟建築原先為神學士領袖哈卡尼(Sirajuddin Haqqani)的助手所有，後來成為薩瓦里及其家人的藏身地。

拜登總統上周批准了無人機狙殺行動，31日執行後，經CIA地面人員查驗和空中偵察，證實薩瓦里已死。

薩瓦里是埃及的外科醫師，協調了九一一恐怖攻擊活動，賓拉丹2011年被美軍特種部隊擊斃後，他成為凱達組織的領袖，美國懸賞2500萬元捉拿他，但他的下落一直不明，有傳言他藏在巴基斯坦部落地區，或是在阿富汗境內，他的死亡成為凱達組織在賓拉登死後受到的最沉重打擊。