企鵝蘭登書屋擬併購賽門與舒斯特 司法部反對「出版商5大變4大」

司法部反對企鵝蘭登書屋以22億元併購賽門與舒斯特，請出大牌作家史蒂芬金2日出庭作證。(美聯社)

司法部 不希望見到全國五大出版商縮減為四家，1日高擎反托辣斯大纛，在華府聯邦地區法院表示，反對「企鵝蘭登書屋」(Penguin Random House )以22億元併購「賽門與舒斯特」(Simon & Schuster)出版公司。

司法部為展現它力挺拜登 的反托辣斯理念，安排大牌作家史蒂芬金(Stephen King)2日出庭作證，陳述多元出版對國家的必要及好處。金恩的暢銷書都由賽門與舒斯特出版。

提訴阻擋本購案的司法部律師說，大者恆大，有害公平競爭，不利多元書籍才能孳生的「活潑有勁的公共對話」。

企鵝蘭登書屋反駁道，要提升競爭，正要靠強有力的大出版社，因為兩強合併，出版效率更強。

司法部說，企鵝蘭登書屋是德國媒體巨擘博妥斯曼(Bertelsmann)旗下的一份子，把美國第四大出版社從派拉蒙全球企業(Paramount Global)買走的話，對作者、讀者都不利。

它說，如果併購成功，企鵝蘭登書屋更有權力決定哪種書可在美國出版，也可能少付些權利金給作者，讓減低消費者看書的選擇。

企鵝蘭登書屋反駁說，兩強合併更有本錢給大筆預付金給作者，幫他們行銷佳作，也就是更能出版好書，這對讀者、作者和書商，是三贏的美事。

擬合併的兩家出版社總部都在紐約，企鵝出版了歐巴馬夫婦的個別回憶錄，版稅總收入達6500萬元，柯林頓 的作品也賣了1500萬，桂冠詩人莫里森(Toni Morrison)、小說家葛瑞杉(John Grisham )和丹布朗( Dan Brown)等暢銷作家，也都透過它享譽文壇。賽門舒斯特則出版了喜萊莉柯林頓自傳，讓她賺入800萬元，以及金恩、伍德華(Bob Woodward)等名家的作品。

司法部說，第一大和第四大出版商合併，市占率超過一半，絕對會少付版權費給作者，不利競爭，也讓總出版量、創作力和內容多元化都降低。這兩家和哈契特、哈伯柯林斯、麥克米蘭五大出版商，占全國暢銷書市場的90%。