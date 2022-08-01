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褪黑激素服用過量 恐引起失智及長期精神問題

編譯徐薏茹／綜合31日電
最新研究指出，長期服用褪黑激素，可能導致認知退化或精神方面疾病。圖為褪黑激素的成分說明。(美聯社)
最新研究指出，長期服用褪黑激素，可能導致認知退化或精神方面疾病。圖為褪黑激素的成分說明。(美聯社)

醫衛學者提出警告，持續服用高濃度的褪黑激素(melatonin)恐導致一連串未知的嚴重健康問題，包括嚴重的認知功能衰退以及長期的精神問題。

愈來愈多人使用褪黑激素幫助入眠，目前全美超過2%的成年人經常服用褪黑激素，比過去20年增加五倍；由於褪黑激素整體使用時間還不夠長，尚無法研究其對生活的實際影響，但國家衛生研究院(NIH)表示，長期使用恐導致認知損害，比如失智

美國醫學期刊JAMA刊登的一篇新研究指出，睡眠與精神病專家警告，長期高劑量的「自我藥療」會使自身陷入短期副作用的風險，包括疲勞、頭暈、頭痛，以及更嚴重的長期健康後果，尤其是搭配其他藥物時風險更大。

許多經常使用褪黑激素助眠的人群，服用的劑量高於每晚建議的最大使用量(5毫克)，且長期攝入超標劑量。

與大部分國家不同，美國的褪黑激素並不受食品及藥物管理局(FDA)監管，不需開立處方即可在線上或藥局購買，被視為是能幫助入眠的天然安全補充品；數據公司Statista的資料顯示，褪黑激素的銷售成長142%，從2017年3億3900萬元增加到2020年8億2100萬元。

醫師還警告，兒童使用褪黑激素的人數增加，因家中兒童一次攝入過多劑量而通報求助的家長人數激增。

聯邦疾病防治中心(CDC)今年年初發布的報告顯示，2021年過去前十年，中毒求助專線接獲兒童因攝取過多褪黑激素的案件超過26萬，增加530%。其中兩個案例死亡，五例使用呼吸器治療，近300例送往加護病房，4000例以上住院。

褪黑激素補充品對人體的長期影響目前所知甚少，此產品在市場上相對較新，且直到最近才在全世界大部分地區廣泛使用，其總體影響仍有待研究。

NIH已將褪黑激素與失智及壽命略減連結，但缺乏確切的研究證實。

其他助眠藥物或補充品的數據也表明，過度使用或使用錯誤最終可導致顯著的認知衰退或在往後的生活中出現精神問題。

失智 聯邦疾病防治中心 醫學

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