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美國童軍破產申請 部分計畫獲法官批准

記者胡玉立／綜合報導
德拉瓦州法官准許美國童軍總會部分重組計畫，圖為美國童軍在德州歐文的總部。(美聯社)
德拉瓦州法官准許美國童軍總會部分重組計畫，圖為美國童軍在德州歐文的總部。(美聯社)

美國童軍（Boy Scouts of America，BSA）2020年2月向德拉瓦州聯邦法院申請破產保護，現在有了新進展。德拉瓦州破產法官西爾弗斯坦 (Laurie Selber Silverstein)上周批准了BSA重組計畫部分內容，但拒絕了其他條款；西爾弗斯坦在長達281頁的裁決中指出，BSA「需要做出一些決定」。

BSA聲明表示，很高興大部分反對確認其重組計畫的意見，被法官否決了。聲明強調，BSA將致力與各方合作，做出裁決要求的必要改變，以推動進程；「我們對最終計畫儘快批准，仍持樂觀態度」。

美國童軍尋求破產保護的目的，是避免大量指控童軍領袖和志願者對兒童性虐待的訴訟。目前尚不清楚破產案提到的8萬2200名被性虐待索賠人，何時可能獲得任何賠償。

BSA重組計畫要求總部位於德州歐文的BSA及其250個地方童軍會，連同保險公司和特許贊助組織，向索賠人基金提供約26億元現金和財產。這些實體將因此獲得免責聲明，未來免於面對與童軍性虐行為相關訴訟。該計畫還允許索賠人起訴在一年內未達成和解的保險公司和地方贊助組織。

BSA申請破產保護時，面臨約275起訴訟及約1400起潛在訟案，但破產案列出逾8萬2200起性虐索賠案。BSA保險公司律師很早就辯稱，索賠數量如此多，顯示有欺詐行為，是律師和營利性索賠商攬客的結果。

部分保險公司後來就其可能面臨的數十億元責任風險中的一小部分進行談判，但其他保險公司持續反對重組計畫；他們辯稱，向索賠人分配資金，侵犯了對索賠提出異議的合同權，為大規模侵權訴訟開創危險先例，還會導致索賠支付金額嚴重被誇大。

破產 保險 重組

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