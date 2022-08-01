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牙齦不健康 6疾病恐怕上身

編譯徐薏茹／綜合31日電
牙齦疾病可導致多種健康問題，醫師促請民眾每天多刷牙。(美聯社)
牙齦疾病可導致多種健康問題，醫師促請民眾每天多刷牙。(美聯社)

牙齦不僅與口腔衛生有關，也可能牽涉到其他部位的健康問題，事實上，牙齦保健可影響全身健康；多年來在StudyFinds網站上發表的研究揭示牙齦疾病與各種健康問題的關聯，該網站列出六大與牙齦相關的健康問題：

增加心臟病風險

瑞典卡羅林斯卡學院(Karolinska Institute)朱莉婭·費拉尼尼(Giulia Ferrannini)博士指出：「我們的研究表明，定期牙齒健檢、正確的口腔衛生教育等牙齒檢查，可能有助於預防首次與往後的心臟問題。我們假設牙齦疾病患者的牙周組織危害可能會促進病菌轉移進入血流，這可能會加速血管的有害變化，並且(或者)增加對血管有害的全身炎症。」研究顯示，牙齦疾病患者患有心臟疾病的可能性比牙齦健康人群多出49%。

心理、自體免疫問題風險增加

英國伯明翰大學(University of Birmingham)的研究員指出，牙齦疾病也會增加個案在之後幾年罹患憂鬱症、焦慮症的風險；除了心理健康，研究也發現有牙齦病史可能大幅提升發展成自體免疫疾病、心臟病的機率，甚至出現身體代謝障礙，如糖尿病。

死於COVID-19風險為九倍

一個國際團隊發現新冠肺炎病患若本身患有牙周炎，住進加護病房或戴上呼吸器治療的可能性是一般病患的三倍。

若未適當治療，炎症可能擴散至全身，甚至感染肺部；科學家指出，佩戴呼吸器治療的新冠肺炎患者可能特別虛弱，他們更有可能吸入口腔的細菌。

牙周炎致發炎性腸道疾病惡化

一項研究顯示腸道問題實際上可能始於口腔。密西根大學研究員指出糟糕的口腔衛生可能加劇發炎性腸道疾病(IBD)。

牙齦疾病會造成口腔的微生物群落失衡，細菌會引起炎症與疾病，並向下發展至腸道，此特殊過程並不會激發IBD，但確實會加劇實驗中患有結腸炎症老鼠的症狀。

高血壓高度相關

過往的研究表明牙齦疾病與高血壓有相關性，一項研究顯示牙周病患者的動脈血壓往往更高。根據研究人員計算，中度至重度牙周炎病患罹患高血壓的機率多出22%，重度牙周病患者的機率高出49%。

阿茲海默症相關

挪威卑爾根大學(University of Bergen)的研究人員在阿茲海默症患者腦中發現牙周病的主要致病菌－牙齦卟啉單胞菌(P. gingivalis)，該病菌被認為會顯著提高發展阿茲海默症的機率，其產生的酶(gingipains)會摧毀大腦的神經細胞，導致記憶喪失，之後發展為阿茲海默症。

儘管P. gingivalis病菌本身不會造成阿茲海默症，但研究人員表示其在病情發展中扮演重大角色，可能導致病情進展加快。

高血壓 阿茲海默症 心臟病

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