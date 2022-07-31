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消費者緊縮開支 奢侈名牌卻狂銷

編譯周芳苑／綜合30日電
路易·威登集團上半年銷售較去年同期增長21%。(路透)
路易·威登集團上半年銷售較去年同期增長21%。(路透)

近來全美瀰漫經濟隱憂，購物者勒緊褲帶過日，卻又在愛馬仕(Hermès)名牌包上花大錢。奢侈品需求暢旺究竟是抗衰退抑或是落後指標？ 今年稍晚可望明朗。

在巴黎掛牌上市的愛馬仕柏金包(Birkin)單價1萬元，該公司29日表示，今年上半年銷售較去年同期大增23%、獲利創歷史新高；全球各地需求都強勁，就連第二季封城的中國亦然，門市才剛重新開放，購物者馬上回籠，愛馬仕6月中國銷售兩位數成長。

其他歐洲名牌也報告好成績。 迪奥(Christian Dior)東家酩悅·軒尼詩－路易·威登集團(LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton )稱，上半年銷售較去年同期增長21%。 開雲集團(Kering)旗下利潤最大的知名品牌Gucci美國市場似乎有些疲軟，但集團總銷售仍成長16%。

歐元區消費信心指數處於歷史低位、美國消費者也更謹慎，但歐、美消費支出仍飆升。許多奢侈品牌美國銷售規模是疫情爆發前兩倍以上，巴黎和米蘭精品店最近擠滿美國遊客，充分享用歐元兌美元疲軟優勢。

平價品牌是另一局面。沃爾瑪(Walmart)購物者最近消減服裝花費，亞馬遜(Amazon)本周公布業績顯示電子商務支出減緩。

知名品牌Gucci集團總銷售仍成長16%。(路透)
知名品牌Gucci集團總銷售仍成長16%。(路透)

美國銀行(Bank of America)美國信用卡數據顯示，隨著食品和油價上漲，2021年年收入低於5萬元的奢侈品主力購物者正重新思考其優先花費，但這股踩煞車力量被奢侈品核心消費者的強勁需求抵消。

不尋常的是，股市下跌並未讓奢侈品購物者轉趨謹慎。標準普爾500 指數(S&P 500)今年下跌14%，標準普爾中國500指數(S&P China 500)下跌近五分之一；但對於推動人們購買非必需品有影響的房地產市場具彈性，儘管利率上升，全美房價仍近歷史高點，中國購屋者抵制房貸引起恐慌，但尚未導致崩潰。中國家庭大部分財富來自房地產。

愛馬仕股價29日早盤異常上漲 8%，過去十年收盤價僅十幾次上漲超過5%。

指數 房地產 疫情

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