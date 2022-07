第2個登月太空人 艾德林太空生涯收藏 逾800萬拍出

太空人艾德林(左)26日在紐約蘇富比拍賣其太空探索生涯的69件個人物件,他1969年登月時穿的NASA白色外套以270萬元售出,是此次拍賣最高價商品。(Getty Images) FILES-US-SPACE-AUCTION (FILES) In this file photo taken on July 21, 2022, Buzz Aldrin's Inflight Coverall Jacket, worn on his Apollo 11 mission to the Moon, is displayed during a media preview at Sotheby’s in New York. - The jacket worn by US astronaut Buzz Aldrin during his 1969 flight to the Moon aboard Apollo 11 was sold at auction for $2.7 million in New York on July 26, 2022, Sotheby's announced. (Photo by TIMOTHY A. CLARY / AFP)

美國太空總署(NASA )前太空人 艾德林(Buzz Aldrin)是第二個踏上月球的人,他26日在紐約蘇富比(Sotheby)拍賣 其太空探索生涯的69件個人物件,他1969年登月時穿的NASA白外套以270萬元售出,是此次拍賣最高價商品;本次拍賣共售出68件物品,拍賣總金額逾800萬元,只有一件拍賣品流標。

如今92歲的艾德林跟阿姆斯壯(Neil Armstrong)1969年執行阿波羅11號任務,兩人是前兩位登足月球的人類;艾德林當時是登月艙的駕駛,而已故的阿姆斯壯則是該次任務指揮官。

艾德林保存許多與該次登月計畫有關的個人收藏,包括當年跟著他一起飛上太空的工藝品、訓練器材,以及他職涯初期的個人物品。

艾德林透過蘇富比發出聲明表示:「這些收藏總結了我的太空人生涯,包括我在西點軍校(West Point)讀書;雙子座12號(Gemini XII)任務的太空人艙外活動(EVA);阿波羅11號任務中人類首次登月以及我們插上美國國旗,以及後續任務。」

艾德林表示,他幾經思考後,認為應與全球分享這些物品,對他而言,這些物品是他奉獻科學與探索生涯的紀念品,但對眾人而言,許多物件則具有歷史意義。

在拍賣最後九分鐘,艾德林執行登月任務時穿的白色外套面臨激烈競標,拍賣師稱這是「拍賣會上最具價值的美國太空藝術品」,這是阿波羅11號登月任務中唯一可向私人收藏家購得的服飾,其他組員衣物收藏於史密森尼(Smithsonian)旗下博物館。

其他售出拍賣品包括阿波羅飛行摘要計畫(81.9萬元);MTV影片音樂獎將艾德林在月球表面插上美國國旗的模樣製成獎盃(88.2萬元);阿姆斯壯企圖勸退艾德林別拍回憶錄電影的信函(2.1萬元);以及在拍賣中罕見的總統自由勳章(Presidential Medal of Freedom)(27.7萬元)。

蘇富比發言人帕森斯(Derek Parsons)表示,艾德林拍賣是最具價值的太空探索拍賣會,打破阿姆斯壯拍賣會的紀錄。

艾德林拍賣會持續逾兩個小時,在69件拍賣品中,68件共售出逾800萬元,唯一流標的商品是差點害阿波羅11號全組員被放逐月球的斷路器開關,買主出價65萬元,但未達底價100萬元。