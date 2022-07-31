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第2個登月太空人 艾德林太空生涯收藏 逾800萬拍出

編譯郭宣含／綜合30日電 
太空人艾德林(左)26日在紐約蘇富比拍賣其太空探索生涯的69件個人物件，他1969年登月時穿的NASA白色外套以270萬元售出，是此次拍賣最高價商品。(Getty Images) FILES-US-SPACE-AUCTION (FILES) In this file photo taken on July 21, 2022, Buzz Aldrin's Inflight Coverall Jacket, worn on his Apollo 11 mission to the Moon, is displayed during a media preview at Sothebys in New York. - The jacket worn by US astronaut Buzz Aldrin during his 1969 flight to the Moon aboard Apollo 11 was sold at auction for $2.7 million in New York on July 26, 2022, Sotheby's announced. (Photo by TIMOTHY A. CLARY / AFP)
太空人艾德林(左)26日在紐約蘇富比拍賣其太空探索生涯的69件個人物件，他1969年登月時穿的NASA白色外套以270萬元售出，是此次拍賣最高價商品。(Getty Images) FILES-US-SPACE-AUCTION (FILES) In this file photo taken on July 21, 2022, Buzz Aldrin's Inflight Coverall Jacket, worn on his Apollo 11 mission to the Moon, is displayed during a media preview at Sothebys in New York. - The jacket worn by US astronaut Buzz Aldrin during his 1969 flight to the Moon aboard Apollo 11 was sold at auction for $2.7 million in New York on July 26, 2022, Sotheby's announced. (Photo by TIMOTHY A. CLARY / AFP)

美國太空總署(NASA)前太空人艾德林(Buzz Aldrin)是第二個踏上月球的人，他26日在紐約蘇富比(Sotheby)拍賣其太空探索生涯的69件個人物件，他1969年登月時穿的NASA白外套以270萬元售出，是此次拍賣最高價商品；本次拍賣共售出68件物品，拍賣總金額逾800萬元，只有一件拍賣品流標。

如今92歲的艾德林跟阿姆斯壯(Neil Armstrong)1969年執行阿波羅11號任務，兩人是前兩位登足月球的人類；艾德林當時是登月艙的駕駛，而已故的阿姆斯壯則是該次任務指揮官。

艾德林保存許多與該次登月計畫有關的個人收藏，包括當年跟著他一起飛上太空的工藝品、訓練器材，以及他職涯初期的個人物品。

艾德林透過蘇富比發出聲明表示：「這些收藏總結了我的太空人生涯，包括我在西點軍校(West Point)讀書；雙子座12號(Gemini XII)任務的太空人艙外活動(EVA)；阿波羅11號任務中人類首次登月以及我們插上美國國旗，以及後續任務。」

艾德林表示，他幾經思考後，認為應與全球分享這些物品，對他而言，這些物品是他奉獻科學與探索生涯的紀念品，但對眾人而言，許多物件則具有歷史意義。

在拍賣最後九分鐘，艾德林執行登月任務時穿的白色外套面臨激烈競標，拍賣師稱這是「拍賣會上最具價值的美國太空藝術品」，這是阿波羅11號登月任務中唯一可向私人收藏家購得的服飾，其他組員衣物收藏於史密森尼(Smithsonian)旗下博物館。

其他售出拍賣品包括阿波羅飛行摘要計畫(81.9萬元)；MTV影片音樂獎將艾德林在月球表面插上美國國旗的模樣製成獎盃(88.2萬元)；阿姆斯壯企圖勸退艾德林別拍回憶錄電影的信函(2.1萬元)；以及在拍賣中罕見的總統自由勳章(Presidential Medal of Freedom)(27.7萬元)。

蘇富比發言人帕森斯(Derek Parsons)表示，艾德林拍賣是最具價值的太空探索拍賣會，打破阿姆斯壯拍賣會的紀錄。

艾德林拍賣會持續逾兩個小時，在69件拍賣品中，68件共售出逾800萬元，唯一流標的商品是差點害阿波羅11號全組員被放逐月球的斷路器開關，買主出價65萬元，但未達底價100萬元。

太空人艾德林26日在紐約蘇富比拍賣其太空探索生涯的69件個人物件，他1969年登...
太空人艾德林26日在紐約蘇富比拍賣其太空探索生涯的69件個人物件，他1969年登月時穿的NASA白外套以270萬售出，榮登此次拍賣最高價商品。(路透) AUCTION-SPACE/ALDRIN:Buzz Aldrin's flown inflight coverall jacket, worn by him on his mission to the Moon and back during Apollo 11, sold for $2,772,500 at Sotheby's A view of a detail of Buzz Aldrin's flown inflight coverall jacket, worn by him on his mission to the Moon and back during Apollo 11, that was sold for $2,772,500 at Sotheby's, in New York City, U.S. July 21, 2022 in this screengrab from a video. Reuters TV via REUTERS

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