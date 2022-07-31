拾獲「柯克艦長」皮夾 果攤開心宣傳

熱門影集「 星際爭霸戰」主角「柯克艦長」、91歲資深影星威廉夏特納的皮夾，失而復還。(Getty Images)

加州吉爾洛(Gilroy)一處水果攤工作人員上周拾獲一只皮夾，結果失主是曾經主演電視影集「星際爭霸戰」(Star Trek，又譯「銀河飛龍」或「星艦迷航記」)角色「柯克艦長」(Captain Kirk)的91歲資深影星威廉 夏特納(William Shatner)。

老闆托格尼提(Gary Tognetti)對華盛頓郵報表示，15歲女兒與其友人上周照顧水果攤生意時，遇到一名長者購買冰凍櫻桃，並說準備在開車到比佛利山 莊的路上享用。老人開車離開後，兩名少女發現一只皮夾掉落在放玉米的桶子裡。

托格尼提說，女兒直到隔天才把皮夾拿給他看，皮夾裡的駕照持有人是威廉沙特納，但女兒與朋友卻不認得這位大明星。

50歲的托格尼提在吉爾洛土生土長，家族在當地務農已有四代。吉爾洛以種植大蒜聞名，托格尼提占地3500英畝的B&T Farms農場，主要生產玉米、櫻桃、萵苣、番茄(西紅柿)及甜椒。托格尼提在吉爾洛還經營兩處路邊水果攤，從小在水果攤幫忙家人做生意。

他說，童年時期，水果攤仍由父母經營期間，曾遇到美式足球聯盟NFL舊金山49人隊(San Francisco 49ers)明星四分衛蒙塔納(Joe Montana)光顧，父母還拿到簽名。他表示，除了蒙塔納之外，水果攤很少遇到名人。

托格尼提表示，希望把這只棕色駝鳥皮皮夾歸還給夏特納，因此與服務於吉爾洛警察 局的朋友聯繫。警官塔拉斯科(Mark Tarasco)表示，將協助讓皮夾物歸原主。塔拉斯科接受媒體訪問時說，與比佛利山莊警察局聯絡之後，警方終於與夏特納經紀人取得聯繫。

托格尼提表示，周四透過聯邦快遞(FedExed)寄送，周五皮夾就送達了。

數天之後，夏特納在推特發文感謝托格尼提夫妻、塔拉斯科以及吉爾洛警察局。推文寫道：「我要感謝B&T Farms農場的蓋瑞與娜塔莉夫妻，謝謝他們拾金不昧，把皮夾還給我。」夏特納寫道：「他們真的是好公民。」

托格尼提表示，打算在水果攤前擺出海報，標語則是：「夏特納曾經來過這裡」。