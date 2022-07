現代、起亞車易偷 失竊案暴增

現代和起亞的車被盜問題日益嚴重。(美聯社)

全國許多城市的現代(Hyundai)和起亞(Kia)車被盜問題日益嚴重,俄亥俄州 哥倫布市(Columbus)這兩種車型失竊案今年迄今增加38%,佛羅里達州聖彼得堡市(Saint Petersburg)被盜的現代和起亞車,占所有被盜車輛的近一半,許多車主接到通知,應採取防止車輛被盜的措施。

聖彼得堡市警局本周舉行記者會說:「被盜的現代和起亞車大幅增多,我們高度重視。」

現代和起亞車的失竊問題最先引發全國關注,是密爾瓦基市(Milwaukee)去年在11月之前的一年中,有逾5700輛兩種品牌的車被盜,俄州哥倫布市被盜的這兩種車今年迄今增長38%。

社群媒體 的錄影顯示,在2011至2021年款的起亞車和2015至2021年款的現代車當中,車門的鑰匙孔很容易用螺絲刀、鉗子甚至電線捅開,因為這些車沒有安裝防盜鎖。而裝有防盜鎖的車如要開門,需與鑰匙上的感應器配合才能打開。

現代與起亞車是同一家廠商生產的姊妹車,美國現代汽車 公司表示:「公司關注車輛被盜增多的問題,我們優先重視顧客和社區的財產安全與福祉。我們的汽車符合並超過聯邦汽車安全標準,所有新型的現代車均安裝了標配的引擎防盜鎖。」

起亞和現代車去年向密爾瓦基的部分車主提供了方向盤鎖,但仍沒有拿出防盜的永久性解決辦法,現代和起亞兩種品牌正面臨多個集體訴訟。

全國公路交通安全署(NHTSA)建議,無論是各種品牌的車,車主都應採取簡便的防盜措施,就算找不到停車場,應將車停在明亮的地方;不要忘記關車窗和鎖車門;不要把貴重物品放在車內,或是放在外面看不到的地方;以及離開時應抽下車鑰匙。

消費者報導雜誌認為,使用和安裝方向盤鎖、價格不貴的警報器以及車輛追蹤系統,都有助於防盜和防止車輛丟失。