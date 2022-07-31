印州參議會通過嚴苛反墮胎法 將送眾議會表決

印第安納州參議會30日在共和黨強力主導下，通過全美少數最嚴的禁墮胎法案。圖為30日表決前，反墮胎人士在州參議會外抗議墮胎。(美聯社) Abortion Indiana Demonstrators protest outside the Senate chambers before the start of special session Saturday, July 30, 2022, at the Indiana Statehouse in Indianapolis. Indiana state senators narrowly passed a near-total abortion ban Saturday during a rare weekend session, sending the bill to the House after a contentious week of arguments over whether to allow exceptions for rape and incest. (Jenna Watson/The Indianapolis Star via AP)

在針對墮胎 禁令是否應該允許強姦和亂倫例外爭論了一星期之後，印第安納州 參議會30日以微弱優勢，通過了幾乎完全禁止墮胎法案，並將全案提交眾議會表決。

該法案從受精卵植入子宮時起，禁止墮胎，只有在強姦和亂倫情況下允許例外；但無論出於何種原因，尋求墮胎者都必須簽署一份經過公證的宣誓書，證明遭受襲擊。

這場罕見於周六舉行的特別會議歷經了大約三小時辯論後，共和黨 控制的參議會以26票對20票通過該墮胎禁令，勉強符合最少26票規定，將法案提交同樣由共和黨人控制的眾議會。

聯邦最高法院6月推翻確立全國墮胎權的羅訴韋德案先例以來，印第安納州是首批辯論更嚴格墮胎法的共和黨控制州之一。但印州參議會28日討論墮胎禁令修正案是否應允許強姦和亂倫為例外情況時，共和黨出現分裂看法。30日有十位共和黨州參議員投票反對此立法，有人反對允許強姦和亂倫例外，但也有少數人支持女性墮胎權。

其中，共和黨州參議員貝克爾（Vaneta Becker）表示，該法案設定的嚴格限制，干擾了女性醫療選擇、生活和自由意志。她說：「我們應保護女性的生命和自由意志。參議會法案摧毀了這兩者，我為我們這樣做感到羞恥。」她並指出，參議會50名成員中，只有8位女性。

貝克爾警告：「我們正在考慮用盲目方式來決定醫療決定，卻不知道我們正在創造令人意想不到的驚人後果。參議會只是在製造混亂。」

撰寫墮胎法案的共和黨州參議員格里克(Sue Glick)在辯論中表示，她不希望參議會批准的法案成為立法機構通過的最終版本。她稱參議會法案是在「表達我們認為印第安納州現在所處的位置」。法案通過後，格里克聲明表示，該法案的通過「為保護我們州未出生兒童生命方面，向前邁出一大步」。

7月一項全國性民意調查發現，絕大多數國人認為，他們的州應該允許在特定情況下墮胎，包括婦女生命受威脅或懷孕是強姦或亂倫的結果。據美聯社-NORC公共事務研究中心民意調查，很少有人認為墮胎應該永遠是非法的。