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新聞觀察／波洛西訪台是開戰準備？壓力測試？

共和黨選戰主打法治牌 拉攏獨立選民

編譯郭宣含／綜合30日電 

華盛頓時報(WT)報導，共和黨眾議員29日會晤華府智庫「美國優先政策研究所」(AFPI)成員，一起研擬期中選舉策略與訊息，包括強調高犯罪率和高通膨議題，重申捍衛自由與法治，盼能連結獨立選民。

眾院共和黨「美國未來自由工作小組」(Future of American Freedoms Task Force)安排這場會議，盼在眾議員8月休會返回各州，並大陣仗為11月8日選舉籌備之前，先敲定黨內的選舉訊息與策略。

共和黨議員29日在眾院少數黨領袖麥卡錫(Kevin McCarthy)國會會議室，與AFPI外界專家開會，討論有關美國犯罪與通膨攀升的論據。

AFPI成員、白宮前顧問康威(Kellyanne Conway)在會中表示，共和黨的訊息必須與獨立選民產生連結，「我們不用跟推特網友論戰，因為搖擺選民不在那。」

康威表示，共和黨參選人應提出鏗鏘有力的犯罪潮案例，並且一再點名對「對犯罪議題軟弱」的民主黨領袖直到他們的名字家喻戶曉，藉此具體呈現犯罪問題。

康威指出：「現在犯罪最能展現民主黨人當前的精神：『別相信眼見為憑，相信我說的話。』」

「美國未來自由工作小組」由聯邦眾議員喬丹(Jim Jordan，俄亥俄州)領導，該工作小組成員格林(Marjorie Taylor Greene，喬治亞州)認為，犯罪議題的訊息必須普及，不該迎合共和黨基層選民，「我們不該把法治說成是政黨議題，而是每個美國人面對的議題。」

AFPI法律與正義中心(Center for Law & Justice)共同主席、川普政府前司法部代理部長惠特克(Matthew Whitaker)表示，共和黨應強調犯罪對家庭的衝擊，「每個孩子都該能在前院安全玩樂，但他們現在沒辦法在任何大城市這麼做。」

今年期中選舉的選民關注經濟、教育與犯罪，根據AFPI和該工作小組，這些議題讓共和黨人在今年選舉頗具優勢。

不過康威警告共和黨人勿談到2024年選舉議題，只要著重今年11月選舉即可；她還建議可將拜登總統的缺失與民主黨整體掛勾，但勿嘲笑拜登口誤，否則恐引起選民同情。

民主黨人也在研擬其策略，企圖將共和黨人與國會暴動、終止墮胎權和白人至上主義份子掛勾。

共和黨 民主黨 眾議員

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