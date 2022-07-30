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川普新州高球場物品仍用總統徽章 違反聯邦專用法

編譯孫梁／綜合29日電
前總統川普在新澤西州貝德敏斯特球場舉行LIV高爾夫球錦標賽期間，使用的毛巾和球車等許多物品仍貼有總統徽章。圖為川普在球場一展身手。(美聯社)
前總統川普在新澤西州貝德敏斯特球場舉行LIV高爾夫球錦標賽期間，使用的毛巾和球車等許多物品仍貼有總統徽章。圖為川普在球場一展身手。(美聯社)

前總統川普在新澤西州貝德敏斯特(Bedminster)球場目前正舉行LIV高爾夫球業餘選手錦標賽上，使用的毛巾和球車等許多物品仍貼有總統徽章，違反了總統與副總統的聯邦徽章專用法，給人以賽事為政府贊助之嫌，可能面臨最多六個月監禁或罰款，或是兩者並處。

不過，華盛頓郵報報導，濫用總統副總統徽章需被處罰的規定鮮少執行，這次業餘高球選手錦標賽也不是川普卸任後第一次使用總統徽章，在佛羅里達州的川普高球場上，今年初也曾出現總統徽章的標識。

華盛頓的監督組織「公民責任與道德」去年批評說，川普的貝德敏斯特高球俱樂部從使用總統徽章中謀利，「為了商業目的而非法使用總統徽章不是小事，尤其是對一個不斷挑戰現任總統合法性的前任總統。」

新州貝德敏斯特高球俱樂部舉辦的賽事不對外開放，但對媒體開放。

這場比賽的場地距九一一恐怖攻擊的世貿中心僅50哩，賽事又是由沙烏地阿拉伯贊助，因而受到九一一恐怖攻擊受害人及其家庭的批評。本周的一則廣告顯示，部分家人舉著已逝親人照片，傾訴20多年前的痛苦，一名婦女說：「多少錢能讓你背棄自己的國家？」

針對指他對沙烏地太過友善的批評，川普駁斥說：「不幸的是，沒人知道九一一的真相。」

賽事贊助商是沙國主權財富基金，基金的董事長為沙烏地王儲薩勒曼(Mohammed bin Salman)，美國情報部門認為他是華盛頓郵報專欄作家卡舒吉(Jamal Khashoggi)2018年在沙國駐伊斯坦布爾領事館被謀殺的主謀。

九一一恐怖攻擊受害者的許多家人到高球場抗議，質疑沙烏地政府為恐怖分子提供資金和物質支持，但沙國政府始終否認。

聯邦調查局(FBI)去年公布調查報告，認為沒有確鑿證據顯示沙國政府官員參與恐怖攻擊，但指出大多數恐怖分子為沙國公民。

高球 川普 九一一

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