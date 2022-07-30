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多家家禽業者長期虐待工人 司法部提告要求賠償

編譯周芳苑／綜合29日電

司法部本周控告美國最大的幾家家禽業者，指控它們長期欺騙虐待工人，並提出和解案，要求對受傷害工人賠償8480萬元。

司法部在馬里蘭州聯邦法院提起訴訟，點名Cargill、Sanderson Farms和Wayne Farms等業者，以及數據諮詢公司 Webber,Meng,Sahl and Co.及其高管人員。

司法部稱，這幾家公司多年來密謀交換工人工資福利訊息，藉以阻斷各公司間的員工流動。

數據諮詢公司幫忙這些業者及高管分享工人薪酬訊息，業者藉此減輕競爭壓力，進而減少員工薪資福利，最終全面抑制工人競爭。訴訟點名的被告共約雇用全美90%雞肉加工人員。

司法部反壟斷部門首席副助理檢察長梅基(Doha Mekki)說，這些家禽加工廠透過訊息交換扼殺競爭、傷害工人。訴訟要求這些企業支付8480萬元賠償金。

這項訴訟提起時機正逢Cargill和Continental Grain兩大公司成立合資企業收購Sanderson Farms；兩大公司計畫將Sanderson Farms與Continental Grain子公司Wayne Farms合併；Wayne Farms有9000多名員工，旗下有若干品牌肉品；Sanderson Farms有1萬7000名員工和12家工廠，每周處理1360萬隻雞。

司法部 福利 馬里蘭州

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