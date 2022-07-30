亞利桑納州尤馬區段美墨邊境築牆 拜登政府批准

圖為一對巴西移民家庭從墨西哥穿越邊境，到美國亞利桑納州尤馬尋求庇護。(美聯社)

「多一呎都不行」(Not another foot)是拜登 總統2020年競選期間對美墨邊境 築牆喊出的口號，但福斯新聞網(Fox News)29日報導，拜登政府28日批准亞利桑納州尤馬(Yuma)區段的美墨邊境築牆工程計畫；報導指出，尤馬向來是偷渡客進入美國的非法入境 熱門地點，這項工程將把尤馬區段邊境圍牆的四處縫隙修補完整。

福斯新聞網報導，補牆計畫是由國土安全部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)批准，經費則來自國土安全部的2021年預算。前總統川普任內開始在美墨邊境興建高牆。

將於今年期中選舉角逐連任的民主黨籍亞利桑納州聯邦參議員凱利(Mark Kelly)，曾經呼籲拜登政府修補尤馬區段邊境圍牆漏洞，多名共和黨籍國會議員也有相同主張。

根據統計，今年1月到6月間，邊境巡邏探員在尤馬附近的邊境圍牆地區，查緝非法入境者累計達16萬人次，與去年同期相比幾乎成長四倍。若以美墨邊境全程來看，只有德州邊境小鎮迪雷歐(Del Rio)、格蘭德河谷(Rio Grande Valley)兩個地點的非法入境人次超過尤馬地區。

川普任內展開的邊境築牆計畫，拜登上台之後對新牆興建全面喊停。拜登政府要求國會取消為邊境築牆編列預算。共和黨陣營則對拜登停止邊境築牆提出訴訟。

共和黨籍德州檢察長派克斯頓(Ken Paxton)2021年10月向法院遞狀指出，拜登政府拒絕使用國會通過的經費興建邊境圍牆，「如此作為不但違法，而且違憲，這麼做是不對的」。

今年1月間，拜登政府引述環評報告建議，宣布格蘭德河附近約86哩的邊境築牆工程暫停。