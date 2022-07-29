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賭城2小時下半年雨量 天花板漏水如瀑布 賭客還繼續玩

賭城2小時下半年雨量 天花板漏水如瀑布 賭客還繼續玩

編譯郭宣含／綜合29日電
賭城拉斯維加斯連續兩天大雨，多家賭場淹水或天花板漏水。(美聯社)
賭城拉斯維加斯連續兩天大雨，多家賭場淹水或天花板漏水。(美聯社)

拉斯維加斯適逢季風雨季和暴風雨，連下兩晚大雨到28日晚，造成拉斯維加斯大道(Las Vegas Strip)多處淹水，許多車輛困在路上，約7600人無電可用，多家賭場淹水或天花板大漏水，不過仍有賭客老神在在，在水中繼續遊戲。

內華達州國家氣象局(NWS)氣象員戈雷洛(Andy Gorelow)表示，拉斯維加斯約兩個小時內降下多達一吋的雨量，對此長期乾旱地區而言，約莫是半年的降雨量。拉斯維加斯谷(Las Vegas Valley)颳起時速71哩的風，幾乎是一級颶風的風速。

社群媒體影片可見，多家賭場淹水，有些賭場的天花板漏水如瀑布傾瀉而下，浸濕多家賭場的投幣機和地毯；凱撒皇宮(Caesars Palace)和好萊塢星球(Planet Hollywood)賭場漏水，室內宛若下起小雨；林克飯店(Linq hotel)停車場淹水像是湍急白流。

儘管賭場因淹水和漏水一片混亂，從一部網路影片仍可見弗里蒙特賭場飯店(Fremont Hotel and Casino)一名賭客不為所動，繼續玩機台遊戲。

而在戶外，許多十字路口淹水，打雷使許多市中心飯店外圍電燈停電；根據「拉斯維加斯評論報」(Las Vegas Review-Journal)報導，逾7000名賓客28日晚間10時後無電可用。

拉斯維加斯消防救援局在推特表示，該局接獲330通報案，內容大多是跟天氣有關，該局也將受困淹水的七人救出。

不過到了29日上午，天空已萬里無雲，多地停電已修復，高掛在弗蒙街體驗(Fremont Street Experience)徒步區的超大螢幕也顯示重新開機，內華達州汽車監理廳(DMV)因水災損害而延後開門；29日賭場活動大多已恢復，許多賭場業者考慮進行必要修繕以防範未來出現類似事件。

暴雨不易流滲入拉斯維加斯的沙漠地形，反而會造成積水，這表示稍有降雨便容易造成淹水；拉斯維加斯市長卡洛琳．古德曼(Carolyn Goodman)29日在推特推捧，「控洪基礎建設」可迅速將積水排至密德湖(Lake Mead)。

內華達州夏季常處於乾旱，密德湖水平面甚至降至1937年以來新低點；但近幾周天氣型態為西南部帶來一連串暴雨，使往常乾燥區淹水成災、降下數吋雨量，並出動多次救援。

賭城拉斯維加斯連續兩天大雨，多家賭場淹水或天花板漏水。拉斯維加斯谷颳起時速71哩...
賭城拉斯維加斯連續兩天大雨，多家賭場淹水或天花板漏水。拉斯維加斯谷颳起時速71哩的風，幾乎是一級颶風的風速。圖為在洪水消退後，一輛車的車主察看被水淹的車。(美聯社)

內華達州 暴雨 推特

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