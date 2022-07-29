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百人會：公校授亞裔歷史 任重道遠

記者張心／紐約報導
駱家輝(左)和郭志明探討亞裔歷史進公校所遇的問題。（視頻會議截圖）
駱家輝(左)和郭志明探討亞裔歷史進公校所遇的問題。（視頻會議截圖）

美國華裔菁英組織「百人會」(Committee of 100)董事會主席、前美國駐中國大使駱家輝(Gary Locke)表示，隨著仇亞犯罪而興起的「推動亞裔歷史進公校課堂」運動使人振奮，但如何確保相關歷史真正能在全美學校教授，從「百人會」對各州立法的最新報告能看出依然任重道遠，需要憑藉亞裔的團結和努力才能加速推動歷史進程。

百人會報告警示，亞裔歷史進公校運動還任重而道遠。（視頻會議截圖）
百人會報告警示，亞裔歷史進公校運動還任重而道遠。（視頻會議截圖）

「百人會」27日舉辦在線講座，科普該機構最新發布的關於各州推廣亞裔課程的現有政策和潛在立法情況，強調在全美公校開設亞裔歷史課的重要性，探討各州成功和失敗的經驗及如何順利完成相關歷史使命。

駱家輝表示，作為亞裔，他在公校學習的過程中，對於亞裔和華裔被社會排斥的歷史一無所知，而關於自己族群在美國歷史發展(譬如修建全美鐵路)中所做的貢獻也缺乏了解，「我從來沒在歷史課本中讀過，而事實卻是，亞裔為美國的繁榮付出了血和淚的代價，我們必須將這些故事完整的展現出來」。

亞裔歷史課進全美公校成功立法，對提升亞裔學生和族群地位至關重要。（記者張心／攝影...
亞裔歷史課進全美公校成功立法，對提升亞裔學生和族群地位至關重要。（記者張心／攝影）

「百人會」會長黃征宇指出，公校教育對公民塑造至關重要，但大多數州卻不要求學生了解亞裔貢獻，某種程度上導致了亞裔始終被當作外國人，也不得不一直在和這種潛在歧視作鬥爭。美國亞裔教育項目(The Asian American Education Project)聯合創辦人郭志明(Stewart Kwoh)表示，「在我們的調研中，全美只有七個州立法要求開設亞裔歷史課，13個州將此加入教學計畫，15個州最近才有相關提案。不得不說我們還有很長的路要走。」

羅德島州克蘭斯頓市(Cranston)華裔市長馮偉傑(Allan Fung)夫人、州眾議員馮頓(Barbara Ann Fenton-Fung)說，推動亞裔歷史進公校課堂已經不只是教育問題，而是公共政策發展的一部分，「尤其當亞裔是少數族裔時，必須時刻團結，不斷要求關注，才能確保立法者將此案作為優先事項」。

報告詳情參考：https://www.committee100.org/initiatives/aapi-curriculum-project/。

亞裔 公校 百人會

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