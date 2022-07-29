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美俄換囚？遭俄關押美教師妻：勿忘還有他

記者胡玉立／綜合報導
美國公民馬克·福格爾過去11個月一直被關在俄羅斯，他的妻子希望丈夫可被納入交換囚犯之列，但希望不大。(CNN電視截圖)
美國公民馬克·福格爾過去11個月一直被關在俄羅斯，他的妻子希望丈夫可被納入交換囚犯之列，但希望不大。(CNN電視截圖)

美國政府打算「換回」女籃(WNBA)球星格林納(Brittney Griner)和企業主管惠蘭(Paul Whelan)的消息27日傳出時，過去11個月一直被關在俄羅斯的另一位美國公民福格爾(Marc Fogel)的名字始終未被提及。同一天，福格爾的妻子珍(Jane Fogel)首度打破沈默向媒體表示，她希望丈夫可以被納入交換之列，但這樣的希望正在消失。

現年61歲的福格爾，過去十年一直負有盛名、受到美英加等國大使館特許的俄羅斯中小學「莫斯科英美學校」(Anglo-American School in Moscow)聘為歷史老師。去年8月14日，福格爾在莫斯科機場被捕，原因和2月被捕的格林納相似：他試圖夾帶約半盎司醫用大麻入境俄羅斯。但這些醫用大麻是由美國醫生開的處方藥，福格爾藉此治療受傷和手術後慢性疼痛。

福格爾被捕後，一直被關在俄羅斯拘留中心，他沒有否認自己試圖將醫用大麻帶入俄羅斯，只要求俄方寬大處理。但他後來被控持有毒品和意圖向學生出售大麻；6月的最新進展是，俄羅斯法官判他14年徒刑。

得知國務卿布林肯(Antony Blinken)宣布政府向俄羅斯提議「換囚」卻未提到福格爾，現年60歲的珍在匹茲堡郊區向華盛頓郵報表示：「我的心有一股下沉感，覺得馬克會被拋下；這太可怕了。我希望拜登總統，尤其是教育工作者第一夫人吉爾·拜登，意識到除了格林納和惠蘭，馬克也很重要。」

「真的很受傷，」福格爾在被家人告知換囚報導一事後，於信中寫道：「老師至少和籃球運動員一樣重要。」

福格爾多年來持續在哥倫比亞、委內瑞拉、阿曼、馬來西亞的美國外交官和全球精英子女就讀的學校，教授國際文憑歷史課程，「桃李滿天下」。福格爾夫婦原本在俄羅斯持有美國大使館贊助的「技術雇員」簽證，即使他們並未受雇於美國政府，仍獲得一定外交保護。但學校在2021年轉為非營利機構，福格爾夫婦的簽證身分發生變化，改持「高素質專家」專業人士簽證。

福格爾的親近友人、俄羅斯出生的商業主管皮格曼 (Irina Pigman) 在莫斯科電話受訪指出，6月被判處14年有期徒刑那天，福格爾「像瞬間變老了那樣，嚇呆了」。

緊接著三周後，格林納認罪並等待宣判。由於美國官員和非正式顧問一直告訴珍，向公眾評論可能會讓她丈夫情況變得更糟，珍一直保持沉默，但這樣的策略似未奏效，珍越來越煩躁不安。她在家中受訪表示，「政府似乎真的在為格林納和惠蘭努力，我們也希望他們為我們努力。」

她不忘強調，她希望格林納和惠蘭會被釋放。格林納本人已發表聲明，請求釋放其他美國人。

珍表示，她很難擺脫丈夫的案子永遠不會成為優先事項的恐懼感受，她擔心再也見不到他了。她淚流滿面地說，她覺得自己像個「寡婦」。

俄羅斯 大麻 簽證

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