AR-15槍涉多起血案 槍商歸咎槍手 眾議員痛批：從鮮血中牟利

國會27日就伊州海嵐公園槍案舉行聽證會，圖為聯邦參議員譚美手持半自動步槍照片，在聽證會後的記者會發言。(美聯社)

國會眾院 監督與改革委員會27日公布調查報告，指出五家主要槍商過去10年的AR-15長槍銷售超過10億元，他們有時是以AR-15槍可展示男子的陽剛之氣向年輕人推銷，即使在大規模槍案日益增多之際也未曾收斂。

震驚全國的許多槍案都有AR-15長槍的身影，如10人遇害的紐約水牛城超市槍案，和19名兒童與兩名教師遇難的德州烏瓦德小學槍案。

委員會的報告說，部分售槍廣告是以AR-15槍為軍用品推銷，部分廣告稱只要擁有AR-15槍，就可雄壯地高居食物鏈頂端。國會民主黨眾議員 卡洛琳·馬隆尼(Carolyn Maloney)表示，這種營銷手段魯莽和令人不安，槍枝行業是從美國人的鮮血中牟利。

民眾在國會外示威，要求管制槍枝。(美聯社)

但槍商在27日的國會聽證會上表示，槍案中使用AR-15槍的比重很低，責任人是槍手而不是武器。烏瓦德小學槍案的AR-15槍為丹尼爾(Daniel)防禦公司製造，公司執行長丹尼斯(Marty Daniels)說：「烏瓦德、水牛城和芝加哥海嵐公園市(Highland Park)的槍案純屬邪惡，兇手的殘忍讓我和我的家人、我公司的員工以及全國民眾都深感不安。」他在委員會作證時表示：「這些兇手都是地方問題，應由當地解決。」

委員會集中調查了五家主要槍商，發現他們10年間的AR-15槍銷售收益逾10億元，其中兩家公司的收入增多三倍，丹尼爾公司的收入從2019年的4000萬元增加到去年的1億2000萬元，公司廣告稱可貸款 買AR-15槍，申請貸款數秒鐘即可批准。

斯特姆−儒格公司(Sturm, Ruger & Co.)的AR-15槍銷售2019年以來增多近三倍，從3900萬元增至1億300萬元。史密斯威森公司(Smith and Wesson)的長槍銷售收入2019至2021年增長兩倍。

儘管AR-15槍不是美國槍枝暴力的主要犯罪工具，但槍手可遠距離射擊和傷害更多人。倡導限槍的組織Brady表示， 如果重申對攻擊性武器的禁令，槍手試圖遠距離殺死更多人的時候，就可能沒有時間更換彈夾。

在今年導致86人死亡、63人受傷的15起大規模槍擊案中，至少七起是使用AR-15槍。