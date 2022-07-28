我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

最慘熊市將至？傳奇投資者曝史詩級崩盤 股價跌7到9成

中媒：共機殲16、殲16D、殲20將對波洛西專機伴飛攔截

AR-15槍涉多起血案 槍商歸咎槍手 眾議員痛批：從鮮血中牟利

編譯孫梁／綜合27日電
國會27日就伊州海嵐公園槍案舉行聽證會，圖為聯邦參議員譚美手持半自動步槍照片，在聽證會後的記者會發言。(美聯社)
國會27日就伊州海嵐公園槍案舉行聽證會，圖為聯邦參議員譚美手持半自動步槍照片，在聽證會後的記者會發言。(美聯社)

國會眾院監督與改革委員會27日公布調查報告，指出五家主要槍商過去10年的AR-15長槍銷售超過10億元，他們有時是以AR-15槍可展示男子的陽剛之氣向年輕人推銷，即使在大規模槍案日益增多之際也未曾收斂。

震驚全國的許多槍案都有AR-15長槍的身影，如10人遇害的紐約水牛城超市槍案，和19名兒童與兩名教師遇難的德州烏瓦德小學槍案。

委員會的報告說，部分售槍廣告是以AR-15槍為軍用品推銷，部分廣告稱只要擁有AR-15槍，就可雄壯地高居食物鏈頂端。國會民主黨眾議員卡洛琳·馬隆尼(Carolyn Maloney)表示，這種營銷手段魯莽和令人不安，槍枝行業是從美國人的鮮血中牟利。

民眾在國會外示威，要求管制槍枝。(美聯社)
民眾在國會外示威，要求管制槍枝。(美聯社)

但槍商在27日的國會聽證會上表示，槍案中使用AR-15槍的比重很低，責任人是槍手而不是武器。烏瓦德小學槍案的AR-15槍為丹尼爾(Daniel)防禦公司製造，公司執行長丹尼斯(Marty Daniels)說：「烏瓦德、水牛城和芝加哥海嵐公園市(Highland Park)的槍案純屬邪惡，兇手的殘忍讓我和我的家人、我公司的員工以及全國民眾都深感不安。」他在委員會作證時表示：「這些兇手都是地方問題，應由當地解決。」

委員會集中調查了五家主要槍商，發現他們10年間的AR-15槍銷售收益逾10億元，其中兩家公司的收入增多三倍，丹尼爾公司的收入從2019年的4000萬元增加到去年的1億2000萬元，公司廣告稱可貸款買AR-15槍，申請貸款數秒鐘即可批准。

斯特姆−儒格公司(Sturm, Ruger & Co.)的AR-15槍銷售2019年以來增多近三倍，從3900萬元增至1億300萬元。史密斯威森公司(Smith and Wesson)的長槍銷售收入2019至2021年增長兩倍。

儘管AR-15槍不是美國槍枝暴力的主要犯罪工具，但槍手可遠距離射擊和傷害更多人。倡導限槍的組織Brady表示， 如果重申對攻擊性武器的禁令，槍手試圖遠距離殺死更多人的時候，就可能沒有時間更換彈夾。

在今年導致86人死亡、63人受傷的15起大規模槍擊案中，至少七起是使用AR-15槍。

貸款 眾院 眾議員

上一則

伊州國慶日7死31傷槍案 兇嫌117項重罪起訴

延伸閱讀

MLB／交易大谷翔平？ 天使怕當罪人不敢賣

MLB／交易大谷翔平？ 天使怕當罪人不敢賣
俄勒岡83歲「祖父級」高中棒球教練 球員讓他常保年輕

俄勒岡83歲「祖父級」高中棒球教練 球員讓他常保年輕
威克瑞米辛赫畢生雄心實現 當選斯里蘭卡總統

威克瑞米辛赫畢生雄心實現 當選斯里蘭卡總統
烏瓦德槍擊案影響 德州多個學區規定學生帶透明背包

烏瓦德槍擊案影響 德州多個學區規定學生帶透明背包

熱門新聞

通膨率不斷上升，消費者信心指數繼續下降，錢越來越不夠用，明年的社安金及社安稅都可能跟著提高。（美聯社）

社安金明年4變革 可望每月多拿180元 完全退休年齡調高

2022-07-26 23:38
Google共同創辦人布林（右）與結縭近四年的妻子珊那菡（左）正在進行離婚程序。（路透）

馬斯克緋聞對象為華裔 去過36次試管嬰兒診所

2022-07-25 09:20
川普一家出席伊凡娜葬禮，前排左至右依序為：川普、梅蘭妮亞、拜倫、伊凡卡和艾瑞克。（美聯社）

川普一家出席前妻喪禮 么兒200公分身高引注目

2022-07-21 05:42
Google共同創辦人布林（右）與結縭近四年的妻子珊那菡正在進行離婚程序。（美聯社）

害他戴綠帽馬斯克下跪求原諒 布林氣到離婚、大賣投資

2022-07-24 20:03
歹徒當眾上台從牧師身上搶走首飾。（取材自影片）

紐約「愛炫」牧師宣道到一半 百萬首飾當眾被搶

2022-07-25 20:48
猶他大學。(取自Wikimedia Commons)

猶他大學中國女學生陳屍旅館 曾向校方求救 男友稱協議自殺

2022-07-21 13:25

超人氣

更多 >
失蹤近3個月 芝大中國生找到了

失蹤近3個月 芝大中國生找到了
吃不起了…紐約經典早餐三明治 價格幾翻倍

吃不起了…紐約經典早餐三明治 價格幾翻倍
中媒：共機殲16、殲16D、殲20將對波洛西專機伴飛攔截

中媒：共機殲16、殲16D、殲20將對波洛西專機伴飛攔截
急了 34歲男10年相親100次 母勸別挑了 「只要女的就結吧」

急了 34歲男10年相親100次 母勸別挑了 「只要女的就結吧」
兆彩頭獎破10億 紐約、新澤西多了4名百萬富翁

兆彩頭獎破10億 紐約、新澤西多了4名百萬富翁