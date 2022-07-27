8.3億兆彩開獎前 Raising Cane's為員工買5萬張彩票

美式連鎖速食店Raising Cane's老闆趕在兆彩26日晚開獎前，為員工購買5萬張彩票，聲稱一旦中獎，8億3000萬元頭獎獎金將由工作團隊均分。(ABC10電視截圖)

兆彩(Mega Millions)26日晚間開獎，連鎖速食店Raising Cane's老闆趕在開獎前替員工購買了5萬張彩券，誓言一旦中獎，兆彩史上第三高 額的8億3000萬元獎金將由工作團隊均分。

這個有福同享的構想來自Raising Cane's創辦人兼執行長格雷夫斯(Todd Graves)和聯合執行長庫馬蘭(AJ Kumaran)，他們分頭花幾個小時搜購有希望中獎的幸運彩票。庫馬蘭接受福新聞聞網(Fox News)採訪時說，若中獎，獎金將由員工平均分配。

庫馬蘭說，他們始終相信大家像家人般互相照顧，所以當頭獎累積到這麼大金額時，格雷夫斯便跟他說，「讓我們為團隊每個人做這件事吧」。

購買彩票的探險之旅22日展開，庫馬蘭承認，萌生構想之初壓根未考慮購買和打印5萬張彩票有多困難。

庫馬蘭打趣說道，想通時為時已晚，打印5萬張彩票約需要八個小時、不停地按鈕，而且必須準備大量現金到兩家獨立的7-11便利商店才能完成這些任務；該公司說，剩下的一個工作就是中獎。

兆彩稱，雖然Raising Cane's如家人般抱著一起中獎的新穎想法，但獲勝機會僅約3.03億分之一。

CNBC報導，名義獎金是8億3000萬元(一次領取約為4億7000萬元)，但大約1億1280萬元將被強制預扣繳納24%聯邦稅。

7月22日最近一次抽獎時，共有四位幸運兒抽中其中五碼，除維吉尼亞州 一中獎人獲100萬元，另三位分別來自德拉瓦、新澤西與紐約州 ，由於買彩券時又買了「加倍券」(Megaplier)，獎金上翻到300萬元。