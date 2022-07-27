國會暴亂用棍棒襲警 華盛頓男被判刑5年3個月

參與去年1月6日的國會暴亂，用棍棒攻擊警察的龐德(圖中)，26日被判五年三個月監禁。(美聯社)

在去年1月6日國會暴亂中用棍棒攻擊警察 的龐德 (Mark Ponder)26日被判五年三個月監禁，在220多名已獲刑的暴徒中，他的刑期是迄今最長者之一。

56歲的龐德是華盛頓特區居民，他向聯邦地區法官請求寬恕，表示捲入騷亂身不由己，沒想到會有今天。聯邦法官對他的量刑比檢方要求的五年還多三個月，與認罪攻擊國會警察的佛羅里達州男子帕爾默(Robert Palmer)一樣，兩人的主審法官都是譚婭·楚坎(Tanya Chutkan)。

楚坎說，龐德帶頭衝擊竭力阻擋暴徒的警察，他不是「身不由己，也不是抗議，而是故意攻擊和傷害警察」。

楚坎懲治暴徒的立場一貫強硬，在她迄今宣判的13名暴徒中，所有人的刑期都符合乃至超過司法部的建議，龐德2021年3月被捕，檢方建議對他判刑五年。

龐德4月對攻擊警察的指控認罪，該指控最多可被判20年，聯邦量刑指南建議近五年至六年以下的刑期，辯護律師請求法官以低於指南建議的刑期量刑，但楚坎不受建議的約束。

龐德在國會西廳揮舞棍棒，打在警察的盾牌上。他退到人群後，抓起一根更結實的棍棒攻擊另外兩名警察，打中其中一人的肩部，後被警方拘捕並戴上手銬。因為找不到警車將人帶走，警察釋放了龐德，但他又加入另一夥暴徒與警方衝突。

一名警員在量刑聽證時說，龐德猛烈攻擊另一名警察，力度之大將盾牌擊碎，「情景很恐怖，對我一生都有影響」。

龐德被捕後向聯調局探員表示他支持警察，但認為當天執勤的警察有問題，「在國家的方向處於關鍵時刻，你必須選邊站」。

逾840人被控衝擊國會的聯邦罪，220多人獲刑，龐德是第15個被判刑一年以上的人。但他和帕爾默的最長刑期可能被打破，聯邦檢方要求法官對持槍衝擊國會的德州 男子萊菲特(Guy Reffitt)判處15年監禁。