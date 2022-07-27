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波特蘭男攻擊亞裔母子遭仇恨犯罪起訴 法官裁定撤案

記者顏伶如／綜合報導
俄勒岡州男子艾斯克萊特。(取自蒙特諾瑪郡警長辦公室)
俄勒岡州男子艾斯克萊特。(取自蒙特諾瑪郡警長辦公室)

2021年1月，俄勒岡州男子艾斯克萊特(Peter Eschright)在波特蘭公車上鎖定一對亞裔母子，除了以種族歧視用詞辱罵，還提到新冠病毒、族裔以及膚色，並以腳踹這對母子；艾斯克萊特被捕之後遭到仇恨犯罪罪名起訴，但日前法官以被告並沒有即時獲得公設辯護人指派為由，撤銷該案。

俄勒岡州蒙特諾瑪郡(Multnomah County)法院法官日前宣布，艾斯克萊特遭仇恨犯罪起訴案已經獲得無偏見駁回起訴(without prejudice)，理由是被告並沒有即時獲得公設辯護人指派。根據俄勒岡州法律，檢方未來仍可再度起訴艾斯克萊特。

根據法院紀錄，2021年1月22日，一名亞裔婦女搭乘公車時，被經過身邊的艾斯克萊特踢了兩腳的小腿部位。以種族歧視用詞辱罵婦人，還提到新冠病毒以及婦人的族裔、膚色。這名婦人當時帶著兒子，遭到攻擊後雖然並不需要就醫，但表示後來偶爾出現走路困難的狀況。

艾斯克萊特遭到蒙特諾瑪郡警方逮捕後，被檢察官以兩項一級仇恨犯罪、一項四級攻擊重罪起訴。根據媒體報導，艾斯克萊特多次缺席庭訊，開審日期不斷延後，公設辯護人的指派程序從未完成。

「美國律師協會」(American Bar Association)今年1月發表聲明指出，俄勒岡州公設辯護人服務處(Oregon Office of Public Defender Services，OPDS)只有1296名處理成人及青少年犯罪案件的公設辯護人，僅占應有人力的31%。

俄勒岡州 種族歧視 仇恨犯罪

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