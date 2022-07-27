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聖路易地區創紀錄暴雨 洪水氾濫至少1死

編譯孫梁／綜合26日電
聖路易地區26日上午降下歷史性豪雨，造成洪水氾濫汪洋一片。圖為消防員協助民眾涉水走向安全地帶。(美聯社)
聖路易地區26日上午降下歷史性豪雨，造成洪水氾濫汪洋一片。圖為消防員協助民眾涉水走向安全地帶。(美聯社)

密蘇里州聖路易地區26日凌晨降下創紀錄的豪雨，部分地區五小時降雨量8.5吋，甚至有地區雨量達12吋，造成洪水氾濫，一人在車裡溺斃，許多人或棄車而逃，或離開洪水淹沒的房屋。密蘇里州長副州長柯厚(Mike Kehoe)代表率貿易團出訪的帕森(Mike Parson)州長宣布進入洪水緊急狀態。

一輛車在聖路易市森林公園附近被淹，逾八呎深的洪水沒過車頂，司機被救出時已經死亡。聖路易市郊聖彼得鎮(St. Peters)一家寵物養育所被洪水淹沒，多隻小狗淹死，消防員乘船營救其他水中的狗。

國家氣象局表示，午夜時分徘徊在聖路易上空的暴風雨雲團，在相對狹長的地區突降暴雨，短時間傾瀉10吋雨水，多數降雨發生在午夜後的數小時內。聖查爾斯郡(St. Charles)部分地區的降雨超過12吋，聖路易都會其他地區降雨10吋。截至26日中午，蘭伯特(Lambert)機場降雨九吋，打破1915年8月20日創下的6.85吋紀錄。天氣預報顯示，未來數日還有更多暴雨。

70、64、55和44號州際公路因路面被淹而關閉，部分開車人在社群媒體發帖，稱被洪水圍困數小時。

圖為70號州際公路被水淹沒，車輛被駕駛人棄在路上。(美聯社)
圖為70號州際公路被水淹沒，車輛被駕駛人棄在路上。(美聯社)

聖路易市許多房屋被淹，消防局長詹克森(Dennis Jenkerson)說，許多房屋受損嚴重，部分屋頂被積水壓塌。消防隊和急救人員在社區和道路上展開救援，救出100多人，多數是駕駛人。詹克森說：「低窪地帶的積水淹沒了車門，甚至淹沒車頂。」

鹿溪河(Deer Creek)的河水氾濫後，聖路易郡布蘭特伍德鎮(Brentwood)的居民被迫疏散，上漲的河水對密蘇里州Ladue鎮的富人社區構成威脅。聖路易拱門(Gateway Arch)26日因爲嚴重洪水而關閉。

聖路易地區的暴雨是在長時間的持續乾旱後發生的，儘管乾硬的地表增加了洪水的流速，但專家認為並不是洪災的主要因素，而是都會地區的水泥和瀝青路面不像草地，無法快速吸收大量降水。

洪水 密蘇里州 暴雨

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