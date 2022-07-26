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國會暴亂次日演說 川普仍袒護示威者

編譯孫梁╱綜合25日電

2021年1月6日發生國會暴亂後，前總統川普次日發表譴責講話時不顧幕僚和律師反對，自行刪除了講稿的部分內容，包括闖入國會的暴徒不代表他和「我們的運動」。

川普用記號筆塗掉草稿上「我要清楚地說明，你們不代表我，也不代表我們的運動」的表述。

許多白宮幕僚表示，不確定川普為何要塗掉這些話，但他們都反對。川普的白宮法律顧問西波隆尼(Pat Cipollone)對國會調查委員會說，被刪掉的話是重點，川普講話時要強調。

川普還刪掉了暴徒將面臨嚴重後果等段落，為他提供的草稿是川普要說「鼓勵司法部依法追究暴徒的責任，我們必須發出明確的、不是憐憫而是正義的信號，必須迅速而堅決地追究責任人的法律後果」。

川普的白宮幕僚長梅杜斯(Mark Meadows)的助理卡西迪·哈欽森(Cassidy Hutchinson)向調查委員會作證時表示，川普次日演講的主要目的是譴責暴徒，而且表態要比暴動日當天的講話更強烈，以避免川普可能被內閣成員援引憲法第25修正案趕下台的擔憂。

國會調查委員會表示，川普在錄製的演講中不願說「選舉已經結束」，而使脫離提詞器的講稿說：「這次選舉現在結束了，國會在驗證結果。但我不想說選舉已經結束，我只想說國會在驗證結果，而不說選舉結束。我唯一的目的是確保投票的完整性。」委員會公布的錄影顯示，川普說完這段話時的情緒沮喪，說完敲了下講台。

川普 白宮 司法部

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