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布塔朱吉捍衛同性婚 反擊共和黨議員

編譯徐薏茹╱綜合25日電
美國首位公開出櫃的閣員、運輸部長布塔朱吉批評共和黨反對保障同性婚法律。(美聯社)
美國首位公開出櫃的閣員、運輸部長布塔朱吉批評共和黨反對保障同性婚法律。(美聯社)

全國首位公開出櫃的閣員、運輸部長布塔朱吉(Pete Buttigieg)24日公開回應共和黨反對保障同性婚法律的說法，批評部分共和黨眾議員在與他和平討論交通政策沒多久，馬上轉身投票反對同婚。

最高法院推翻保障墮胎權的「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)後，保守派大法官湯瑪斯(Clarence Thomas)順勢提議一併考慮過去保障同性婚姻、節育權利的判例，各方擔心繼墮胎權之後，同性婚姻將成為最高法院的下一個目標。

眾院19日通過「尊重婚姻」(Respect for Marriage Act)法案，旨在保護同性婚姻、跨族通婚，民主黨眾議員一致投下贊成票，另有47名共和黨議員跨黨投同意票，157名共和黨眾議員投下反對票，法案將交由參院表決，參院民主黨人希望至少有10位共和黨參議員支持這項法案。

布塔朱吉24日在有線電視新聞網(CNN)節目「美國國情」(State of the Union)中情緒激動地描述與同性丈夫與兩人小孩的日常生活，「我們的婚姻值得被平等對待」。

布塔朱吉抨擊共和黨眾議員投票反對將同性婚姻納入法律的法案，「就在我與他們許多人在室內談論交通政策的幾個小時後，我以為和他們在這個主題上有完美的正常對話，結果他們只是轉過身，說我的婚姻不值得繼續擁有。」

布塔朱吉也針對共和黨籍佛州聯邦參議員魯比歐(Marco Rubio)上周的發言做出回應，魯比歐在一次CNN採訪中稱投票表決同性婚姻立法的法案是「愚蠢地浪費時間」。

布塔朱吉在節目回擊：「魯比歐如果有時間和迪士尼對抗，我不知道為何他會沒有時間幫助捍衛像我一樣的婚姻，這對許多人真的非常重要，對我來說肯定也很重要。」

共和黨 眾議員 投票

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