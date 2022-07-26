東北部擺脫熱浪 換西北部飆到110℉

東北部諸州終於擺脫威力猛烈的熱浪，本周換西北部面臨炙熱高溫。圖為華盛頓州一家五金行入口，放滿風扇、冷氣機等各種家電。(美聯社)

東北部諸州終於擺脫今夏威力猛烈的超級熱浪 ，本周換到西北部面臨炙熱高溫 ，俄勒岡、華盛頓州 境內絕大多數地區均已發布高溫警報(Heat alerts)，氣象預報顯示某些地區連續幾天溫度上看華氏110度；加州北部也將籠罩於酷熱下，發生於優勝美地國家公園(Yosemite National Park)附近的「橡樹大火」(Oak Fire)將持續延燒。

根據氣象預報，西北部本周氣溫將比平均溫度高出華氏10度到20度之間，估計周末之前都將處於酷熱中，某些地點高溫可能創下新高，甚至瀕臨危險程度。

東北部與大西洋沿岸中部連續幾天受到熱浪侵襲，許多城市溫度接近或超過華氏100度，但25日下午將是最後一波高溫，接下來受到冷鋒影響，某些地區可能出現雷陣雨；波士頓24日溫度達到100度，如此高溫過去大約每隔兩年才會出現；新澤西州紐瓦克(Newark)連續五天高溫，則寫下近百年以來新高紀錄。

國家氣象局指出，包括西北部內陸地區、東北部沿海平原地區，以及德州北部、奧克拉荷馬州中部與東部到田納西州西區與密西西比州北部一帶25日仍有高溫警報，共約6500萬人受影響。

氣象預報指出，西北部未來幾天的熱浪可能導致民眾出現高溫相關疾病，尤其是在戶外環境工作或從事戶外活動的族群。

國家氣象局說，華盛頓、俄勒岡、愛達荷等州頗高比例的居民家裡沒有冷氣；以華盛頓州西雅圖為例，大約有44%居民家裡有冷氣，而接下來幾天西雅圖溫度都將在華氏90度以上。相較之下，歷年來西雅圖7月底的平均氣溫為華氏79度。

華盛頓州肯尼維克(Kennewick)28日、29日更可能出現華氏113度高溫。