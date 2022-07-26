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兆彩今衝8.1億 花兩元買個夢想 中獎機率3億250萬分之一

編譯周芳苑╱綜合25日電
兆彩26日晚上開獎，頭獎獎金預估將達8.1億美元。圖為愛阿華州一名婦女一手抱著外甥，另一手展示剛買的兆彩獎券。(美聯社)
兆彩26日晚上開獎，頭獎獎金預估將達8.1億美元。圖為愛阿華州一名婦女一手抱著外甥，另一手展示剛買的兆彩獎券。(美聯社)

兆彩(Mega Millions lottery)26日晚上開獎時，頭獎獎金將衝上8.1億元，成為全美歷來第四高彩票獎金；由於簽中頭獎的機率僅3億250萬分之一，花兩元買張彩券「以小博大」到底值不值得，也似乎成了嚴肅思考的話題。

首先，贏得頭號大獎的機會微乎其微，僅3.025億分之一，獲較小獎金的機率較大，例如五個號碼全中，但特別號(Mega Ball)未中，可得100萬元，機率大一些，也僅1260萬分之一。非營利組織國家安全委員會(National Safety Council)以車禍死亡機率類比，一生中出車禍的比率約101分之一，買彩票中獎機率小之又小。

正如負責彩票事務的官員所說，玩家應將買彩票兩元賭注視為夢想機會，但追夢時也要接受26日開獎落空的現實。

然而很多人認為，為追逐8.1億元獎金，投入兩元還是值得；只不過，即使幸運中頭獎，實領額度也不會達到 8.1 億元。

8.1億元是選擇30年分年取款的總額；通常中獎者會選擇一次領取現金，額度預估為4億7000萬元左右。

此外，要繳納聯邦稅，通常要撥出37%款項，扣款後剩餘金額不到3億元，州稅也會進一步蠶食；假如另有其他人抽中同樣號碼，獎金還得由若干中獎人均分，中獎者越多，分得的獎金越小。

無論用哪一種方式領獎金，頭獎實拿金額近3億元仍可觀。

2020年全美家庭收入中間值為6萬7500 元，一輩子薪資總額也只是小額稅後彩票獎金1%不到。

假如在全美歷經約9%高通貨膨漲率之前中獎，購買力會顯著提高。

兆彩在全美45州及華盛頓特區、美屬維京群島販售，自4月以來連續28次抽獎，一直無人六碼全中，獎金持續累積；如今許多人投入，潛在頭獎金額如此之大，最終由一人或多人中獎的機會越來越高。

過去彩票曾出現過更高額獎金，勁球(Powerball)2016年頭獎開出15.86億元是史上最高紀錄。

車禍 勁球 高通

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