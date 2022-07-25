全美離職率最高前10州 阿拉斯加、蒙大拿、懷俄明排前3

根據統計，阿拉斯加州的員工離職率高踞全美第一，圖為阿拉斯加航空公司班機飛抵洛杉磯機場。(美聯社)

經歷新冠疫情 過後的心境轉折及經濟環境改變，讓「大辭職」(Great Resignation)的風潮一時難以結束；國會山莊報(The Hill)報導，理財網站「WalletHub」彙整勞工部 數據後發現，阿拉斯加、蒙大拿、懷俄明，是全國辭職率最高的三個州。

在阿拉斯加州 ，截至今年6月的12個月間，辭職率高達4.18%，高於蒙大拿州的3.69%，以及懷俄明州的3.66%；而全國辭職率最高的十個州，在懷俄明之後是佛州、喬治亞、佛蒙特、愛達荷、密西西比、亞利桑納及田納西州。

辭職率最低的三個州，則分別是麻州、紐約及新澤西州，不過華盛頓哥倫比亞特區的辭職率僅1.93%，低於全國其他50個州。

辭職率的計算是已有實際行動者，曾經動念想要跟進辭職的勞工人數遠高於此；儘管經濟衰退聲音大，但是麥肯錫(McKinsey)近期的報告指出，仍有40%的勞工正在醞釀轉職，顯示大辭職風潮尚未放緩，趨勢一時難以結束。

愛阿華州立大學經濟學教授羅森布魯姆(Joshua Rosenbloom)表示，經歷過疫情的衝擊，尤其是裁員、提早退休的影響，無疑是當前勞動力市場緊張的主要原因之一。

此外，疫情對打亂企業運作，或是遠距工作等，也會導致民眾重新考量自己的居住地，其人口流動的趨勢增加，也會增加就業市場的流動性。