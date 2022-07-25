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來買房送1萬 小鎮砸錢招攬新住戶

編譯洪毅／綜合24日電
堪薩斯州托彼卡招攬居民入住，提供購房及租金補貼。圖為堪州州長勞拉‧凱利宣布，日本Panasonic公司將在堪州設電動汽車電池廠。(美聯社)
堪薩斯州托彼卡招攬居民入住，提供購房及租金補貼。圖為堪州州長勞拉‧凱利宣布，日本Panasonic公司將在堪州設電動汽車電池廠。(美聯社)

全國勞動力緊缺，祭出獎金是許多企業留住人才的方式，不過此舉不僅止於企業，一些中小型城鎮也在祭出獎金，金額上萬者亦非罕見，以吸引更多人才到當地居住，促進經濟發展。

據網站「MoneyWise」介紹，現在祭出獎金、向外界招少的城鎮，包括堪薩斯州托彼卡(Topeka)，只要有亦在此城市居住，就能拿到5000元的租金補貼，如果選擇在當地買房，補貼則是1萬元。

在愛阿華州紐頓(Newton)，花費超過19萬元在當地買房，也能拿到1萬元補貼；在密西根州聖克萊爾郡(St. Clair County)，當地出身，擁有與綜合學程STEAM相關學位的大學畢業生，又願意在當地落腳者，郡政府將補貼1萬5000元學貸。

在阿拉巴馬州馬斯爾肖爾斯(Muscle Shoals)也補貼搬遷到當地居住的民眾1萬元，但至少需住滿一年，若只住半年，則補貼減半；而西維吉尼亞州則是全州範圍內均無條件補貼1萬元，若能住滿兩年則加發2000元。

奧克拉荷馬州土耳沙(Tulsa)的計畫則是最受歡迎者，其同樣補貼來此居住的民眾1萬元，還會協助推薦尋屋，目前已吸引1700人來此落腳，且當中許多人已居住超過補貼要求的至少一年時間。

這些城鎮想吸引更多外地民眾來此地居住，是希望能夠促進當地經濟發展，而現在許多工作轉向遠距，對需要更多潛在消費力的城鎮，以及可以自行選擇工作地的勞工來說，都是個可以媒合的機會。

而在各行各業的部分，目前如餐飲店員工、電工、送貨員、警察等板塊，依然有普遍的人力吃緊問題；而更嚴重的則是醫護人員，新冠疫情後，粗估約有五分之一的相關人員有意離職，在賓州，就有醫療機構同時祭出加薪、增加特休假及2萬元獎金以留住人力。

奧克拉荷馬州 西維吉尼亞州 警察

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