奶牛、蜜蜂攻擊 危險更勝「鯊吻」

紐約長島在7月初傳出沙魚咬人，圖為沙魚浮上水面的資料照片。(美聯社)

美國東西兩岸今年多次傳出沙魚出現或沙魚攻擊事件，某些海灘因此發布警告或關閉。然而雖然今年夏季沙魚相關事件數次登上新聞頭條，專家表示事實上，被沙魚攻擊的風險仍相對較低，其他生物的危險程度遠比沙魚高。

根據保育團體「野生生物保衛者」(Defenders of Wildlife)的資訊，每年因奶牛與蜜蜂死亡的人數多於被沙魚攻擊致死的人數。

長堤加州 州大(CSU Long Beach)沙魚實驗室主任洛伊(Christopher Lowe)說：「被沙魚咬的機率就跟中樂透彩勁球(Powerball)的機率差不多。」

此外，人類對沙魚造成的威脅遠大於沙魚對人類的威脅，每年因沙魚無端攻擊死亡的人數平均為五人，但人類每年卻殺死數千萬隻沙魚。

洛伊表示：「開車去海邊的風險更大，甚至被捲入離岸流的風險都比被沙魚咬的風險要高得多。」

雖然被沙魚咬傷的風險極低，但2021年的沙魚攻擊事件確實有小幅增長，根據佛羅里達自然歷史博物館 (Florida Museum of Natural History)的檔案，去年全世界通報的無端攻擊事件共73起，包括九人死亡意外，其中一起死亡發生於美國。

2021年的數據與全球的五年平均數(72起)相當，但高於2020年的52起，當年由於防疫限制，多數人皆待在家；沙魚相關事件的數據經常變動，儘管2021年意外增加，長期趨勢顯示每年因沙魚攻擊致死的事件正在減少。

美國每年記錄的沙魚咬人事件居世界首位，2021年共47起；國內大部分的沙魚攻擊事件發生於佛羅里達州，超過半數受害者是衝浪客與搭船旅客。

洛伊解釋攻擊事件增加可能是氣溫上升促使更多人前往海邊，而沙魚的數目也正在復原，可能會靠近岸邊覓食。但若是考量到海邊玩水的大批人潮，則被沙魚攻擊的可能性仍然相當低。

沙魚咬人的原因目前仍不得而知，洛伊表示沙魚可能覺得受到威脅，試圖自我防禦。

沙魚偶爾可能將海邊玩水的遊客誤認成食物，部分攻擊事件當下的水中能見度極低，洛伊說：「人類會被咬，但很少被吃掉，這表示人類不在沙魚的菜單上。」