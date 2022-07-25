洪水險保費漲 保單恐流失百萬張 FEMA遭批害更多弱勢險境

洪水險的保費調漲後，估計有100萬保戶因無法負擔而退保。圖為德州奧斯汀附近崔維斯湖氾濫淹沒附近社區。(美聯社)

聯邦急難管理局(FEMA)的內部評估顯示，洪水保險 項目(National Flood Insurance Program)調漲保費 後，相較於當前，本世紀末將會流失100萬張保單；由於氣候變遷的風險愈發升高，FEMA的舉措對弱勢社群的潛在威脅受到關注。

由於氣候變遷，洪水等災難風險升高，為努力減少洪水保險項目赤字，以及應對「拿鉅額納稅人的錢支助受災的濱邊豪宅」的批評，FEMA更新保費計畫；但是自去年以來，就因有保單將流失20%的報告而招致國會議員的「嚴重關切」。

儘管當時FEMA稱此說法「斷章取義」，但是另一份由美聯社取得的報告顯示，FEMA內部推估，按照新的保費計畫，到本世紀末的時候，洪水保險保單將流失100萬張；此報告在去年底完成，曾經送交到財政部及國會領導人手上。

FEMA的洪水保險，其宗旨是為私人保險公司拒絕承保的高風險地區服務，收支基本上都是赤字狀態；而新的保費計畫，則從以往單純以風險等級區域判斷，轉向更精細的房屋與洪水潛在區的距離計算，部分高風險區保費則有相當的調漲。

洪水保險保險人將在10月收到新的保費，預計四分之一保險人的保費下調，但是也有保費大漲者，例如住在德州奧斯丁的弗朗西絲卡·亞古納(Francisca Acuña)就先行試算發現，她的保費竟從每年446元增至1893元，讓她無力負擔。

亞古納的境遇並不孤單，紐約的保險經紀人羅洛(Jim Rollo)表示，注意到許多客戶對買洪水保險的態度出現變化，例如對高昂的保費表示懷疑，儘管該物業曾經遭遇洪水，甚至有客戶乾脆不買保險，寧願「與天對賭」。

州際洪水氾濫協會(ASFPM)執行長伯尼金斯(Chad Berginnis)表示，洪水災難的保障應當是「基本經濟健康權」；不過FEMA負責洪水項目的官員默爾斯塔德(David Maurstad)表示，FEMA的使命是救濟受災戶的財務狀況，而非追求保單數量。