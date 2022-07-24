兆彩周二開獎 頭獎上看7.9億元 史上第4高

風行全美45州的兆彩，22日開獎沒有人中獎，下次開將為26日，累積獎金上看7.9億元，令人心動。(美聯社)

在全國45個州發行的「兆彩」彩券(Mega Millions)22日最新一期開獎，號碼分別為14、40、60、64、66與特別號16，結果無人中頭獎；這一期的彩金將累積至26日，預計總獎金上看7億9000萬元，是「兆彩」開辦以來第三高、有史以來第四高的大獎；26日的中獎人若一次提領，可實拿4億6440萬元獎金。

彩券營運商指出，超過這一期頭獎金額的大獎共三個，其中兩個是兆彩彩券，分別於2018年10月23日在南卡羅來納州以15億3700萬元及2021年1月22日在密西根州以10億5000萬元開出；史上彩金最高紀錄則是2016年1月13日開出15億8600萬元的「勁球」彩券(Powerball)，三位中獎人分別來自加州 、佛羅里達州與田納西州，同時這筆金額也是世界紀錄最高彩金，至今尚未被超越。

雖然22日兆彩開獎無人中到頭獎，但仍有四位幸運兒對中其中五個號碼；除維吉尼亞州 一名中獎人獲得獎金100萬元外，另外三位分別來自德拉瓦、新澤西與紐約的三名中獎人，由於買彩券時又買了「加倍券」(Megaplier)，獎金因此翻上300萬元。

兆彩彩券自1996年開辦以來已送出多筆鉅額獎金，贏得頭獎的機率預估為3億257萬5350分之一，每張售價兩元，並且可以再多一元加購「加倍券」，每周二及周五美東時間晚間11時準時開獎，例假日照常；今年已在加州、明尼蘇達、田納西與紐約等四個州開出超過100萬元的大獎。

目前全美除阿拉巴馬、阿拉斯加、夏威夷 、內華達及猶他州外，包含華盛頓特區及美屬維京群島(U.S. Virgin Islands)均有販售兆彩彩券；除內華達州是為了避免彩券排擠賭場收入而禁止發行外，阿拉巴馬與猶他則是出於宗教因素，而阿拉斯加及夏威夷則是最有可能進一步開放彩券合法化的兩個州。